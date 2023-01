Hari Pertama di 2023, Harga Emas Antam Stabil di Rp 1.026.000 per Gram

TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki hari pertama di tahun 2023, harga emas Antam terpantau masih stabil di atas Rp 1 juta per gram.

Situs logammulia.com menunjukkan harga emas keluaran perusahaan pelat merah itu pada hari ini, Ahad, 1 Januari 2023, berada di level Rp 1.026.000 atau sama dengan posisi kemarin.

Berikut rincian harga emas Antam per hari ini:

0,5 gram Rp 563.000

1 gram Rp 1.026.000

2 gram Rp 1.992.000

3 gram Rp 2.963.000

5 gram Rp 4.905.000

10 gram Rp 9.755.000

25 gram Rp 24.262.000

50 gram Rp 48.445.000

100 gram Rp 96.812.000

250 gram Rp 241.765.000

500 gram Rp 483.320.000

1.000 gram Rp 966.600.000

Harga emas di pasar global menguat

Sebelumnya diberitakan bahwa harga emas di pasar global ditutup menguat pada akhir perdagangan Kamis atau Jumat pagi WIB. Memantulnya harga emas dari penurunan sehari sebelumnya itu didorong oleh dolar AS yang lebih lemah setelah optimisme awal atas pembukaan kembali pemerintah Cina gagal dan pasar mempertimbangkan data klaim pengangguran AS.

Adapun kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi Comex New York Exchange, menguat US$ 10,2 atau 0,56 persen menjadi ditutup pada US$ 1.826 per ounce. Sebelumnya, emas diperdagangkan dengan menyentuh level tertinggi sesi di US$ 1.827,3 dan terendah di US$ 1.811,2.

Komoditas tersebut di pasar berjangka tergelincir US$ 7,3 atau 0,4 persen menjadi US$ 1.815,8 pada Rabu lalu, 28 Januari 2022. Padahal sehari sebelumnya emas sempat menguat US$ 18,9 menjadi US$ 1.823,1. Sementara pada Jumat pekan lalu, 23 Desember 2022, harga emas naik US$ 8,9 atau 0,5 persen menjadi US$ 1.804,2.

Sementara dolar AS melemah pada perdagangan Kamis lalu, 29 Desember 2022 dengan indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya merosot 0,59 persen menjadi 103,8610 pada pukul 15.00 waktu setempat (20.00 GMT).

Hal ini menyusul pencabutan aturan karantina Cina untuk pelancong yang masuk mulai 8 Januari, negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan India mengatakan mereka akan mewajibkan tes Covid untuk pelancong dari Cina. Akibat pembatalan aturan Covid ini,sistem kesehatan kewalahan dan memicu kekhawatiran tentang penyebaran virus.

