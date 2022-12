BNI Raih Anugerah Most Innovative Bank dari Diktiristek

INFO BISNIS – Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi memberi penghargaan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI sebagai Most Innovative Bank for Digital Campus Transformation 2022, atas prestasinya yang terus mengembangkan inovasi digital di institusi pendidikan seluruh Indonesia melalui program BNI Campus Financial Ecosystem.

Penghargaan diberikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbud Ristek, Nizam, kepada GM Institutional Banking 2 BNI, Efrizal pada ajang Anugerah Dikti Ristek 2022 di Jakarta, Kamis, 15 Desember 2022.

Adapun, BNI Campus Financial Ecosystem merupakan program yang difokuskan untuk memberikan solusi keuangan lengkap berbasis digital kepada nasabah lembaga universitas dan para civitas akademis kampus. Cakupan layanan BNI di dunia pendidikan mencapai 718 lembaga pendidikan. BNI mengambil peran dalam memberikan solusi transaksi pembayaran uang kuliah hingga cash management universitas.

Selain itu, BNI memiliki beberapa program seperti layanan transaksi perbankan digital secara customized dengan menerapkan closed loop transaction di lingkungan kampus, yang dapat dimanfaatkan seluruh civitas akademika di setiap universitas.

Menurut Efrizal, penghargaan ini diberikan kepada BNI karena memiliki sejarah yang panjang dan hubungan yang dekat dengan banyak Perguruan Tinggi. Saat ini BNI telah melakukan digitalisasi kampus dengan memberikan pelayanan terbaik melalui inovasi-inovasi untuk mendukung Financial Kampus.

BNI pun telah memberikan solusi digital keuangan yang diperuntukkan bagi seluruh civitas akademika dan seluruh ekosistemnya. Mulai dari dosen, staf pengajar, staf pegawai, mahasiswa, keluarga mahasiswa, bahkan pelaku usaha di lingkungan perguruan tinggi.

“Kami harap semua upaya yang kami lakukan ini dapat memberikan manfaat bagi Civitas Akademika dan mendukung kemajuan dunia pendidikan,” kata Efrizal.

Ia juga memastikan bahwa BNI tentunya akan terus bertransformasi memberikan yang terbaik untuk solusi institusi pendidikan. Terlebih di era digitalisasi saat ini, peran perguruan tinggi sangat dibutuhkan untuk mengisi perubahan-perubahan pengelolaan bisnis. (*)