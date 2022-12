Harga Pangan Pertengahan Desember: Beras, Daging Sapi hingga Bawang Masih Naik

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang Natal dan tahun baru (Nataru) mayoritas bahan pangan masih terus naik dalam seminggu terakhir. Meski demikian, ada beberapa bahan pangan yang mengalami penurunan yaitu cabai rawit, minyak goreng curah dan telur.

Dilansir Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Kamis 15 Desember 2022, cabai rawit merah turun 0,10 persen jadi Rp49.530 per kilogram (kg) dibanding seminggu lalu. Telur ayam juga turun 0,37 persen jadi Rp9.940 per kg, minyak goreng kemasan sederhana turun 0,73 persen jadi Rp17.680 per kg dan minyak goreng curah turun 0,56 persen jadi Rp14.260 per kg.

Sementara itu, bahan pokok lain seperti beras, kedelai hingga daging sapi masih naik. Beras premium naik 0,62 persen jadi Rp13.010 per kg, beras medium naik 0,62 persen jadi Rp11.430 per kg, kedelai impor naik 0,41 persen jadi Rp14.840 per kg, bawang merah naik 0,68 persen jadi Rp35.550 per kg, bawang putih naik 0,78 persen jadi Rp25.920 per kg.

Baca: Erick Thohir Sebut BUMN Bakal Jadi Off Taker Pangan, Petani: Jangan Sekadar Beli

Selanjutnya, cabai merah keriting naik 1,29 persen jadi Rp36.870 per kg, daging sapi murni naik 1,03 persen jadi Rp135.940 per kg, tepung terigu curah naik 0,45 persen jadi Rp11.140 per kg, dan jagung peternak naik 1,76 persen jadi Rp5.770 per kg.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan harga dan stok barang kebutuhan pokok (bapok) relatif aman khususnya untuk persiapan Natal 2022 dan tahun baru 2023 (Nataru).

Selanjutnya: catatan Kemendag beberapa bahan pokok meski banyak yang naik ...