IHSG Sesi Pertama Ditutup Melemah, Saham BCA dan Telkom Paling Aktif Diperdagangkan

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks harga saham gabungan (IHSG) melemah pada sesi pertama perdagangan Senin, 5 Desember 2022. Indeks ditutup di level 7.013,1 atau turun 0,09 persen dari perdagangan Jumat lalu.

"Per akhir sesi pertama perdagangan hari ini, sebanyak 192 saham menguat. Sementara, 333 saham melemah dan 163 stagnan dengan nilai transaksi mencapai Rp 6,9 triliun, frekuensi trading sebanyak 718.478 kali, dan volume trading sebanyak 135,1 juta lot," ujar tim analis PT Samuel Sekuritas Indonesia, Senin, 5 Mei 2022.

Saham emiten teknologi pengembang metaverse, WIR Asia Tbk (WIRG), menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini. Frekuensi transaksi mencapai 25,644 kali. Kemudian disusul TLKM dengan frekuensi 21.574 kali dan BBCA sebanyak 14.891 kali.

Dari sisi volume, Bumi Resources (BUMI) menjadi yang terbanyak diperdagangkan di sesi pertama hari ini. Volume perdagangannya mencapai 14,6 juta lot. Disusul BNBR sebanyak 5,5 juta dan BIPI sebesar 5 juta.

Sepanjang perdagangan awal pekan ini, hanya satu indeks sektoral yang berhasil menutup sesi pertama di zona hijau, yaitu indeks sektor energi dengan kenaikan 2,47 persen. Sementara itu, indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) menjadi indeks sektoral yang menutup sesi pertama hari ini dengan penurunan terdalam, yakni 4,09 persen.

Lalu disusul indeks sektor konsumer cyclical (IDXCYCLIC) yang turun 1,03 persen dan indeks sektor kesehatan (IDXHEALTH) yang melorot 0,85 persen. Adapun Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan papan pencatatan baru. Tiga emiten teknologi, GoTo Gojek Tokopedia (GOTO), Bukalapak.com (BUKA), dan Global Digital Niaga (BELI) menjadi pengisi pertama papan baru ini.

Berikut ini lima besar top gainer sesi pertama hari ini.

- SDPC (+35 persen ke Rp270 per saham)

- BOSS (+26,2 persen ke Rp101 per saham)

- CBUT (+24,1 persen ke Rp1.080 per saham)

- MTPS (+22,3 persen ke Rp82 per saham)

- BYAN (+19,8 persen ke Rp13,575 per saham)

Sementara itu, lima besar top loser sesi pertama adalah sebagai berikut.

- NICK (-7 persen ke Rp186 per saham)

- INTD (-6,9 persen ke Rp173 per saham)

- AYLS (-6,9 persen ke Rp81 per saham)

- AMAR (-6,8 persen ke Rp298 per saham)

- INDX (-6,8 persen ke Rp354 per saham)

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca.

