Elon Musk Sebut Internet Cepat dan Murah Sangat Penting Dimiliki RI: Anda Bisa Belajar Apa Pun

TEMPO.CO, Jakarta - CEO Tesla Inc. yang juga pemilik baru media sosial Twitter, Elon Musk, menyatakan internet dengan kecepatan tinggi di seluruh penjuru Tanah Air adalah hal yang sangat penting dimiliki Indonesia.

“Apa pun yang berkaitan dengan internet. Jika anda memiliki perangkat dan akses yang murah pada internet, maka Anda akan bisa belajar apapun dari internet," ujarnya pada ajang "Intergenerational Dialogue for Our Emerging Future" di Bali, yang diikuti secara virtual, Senin, 14 November 2022. "Misalnya belajar dari kampus MIT (Massachusetts Institute of Technology)."

Hal tersebut disampaikan Elon Musk saat berdialog dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Menurut Musk, dengan adanya internet, maka masyarakat dapat dengan mudah belajar apa pun secara gratis.

Oleh sebab itu, penyediaan akses internet sangat mendesak, setidaknya pada level pendidikan yang memungkinkan siswa belajar melalui internet.

Acara itu merupakan kolaborasi antara Tri Hita Karana (THK) Future Knowledge Summit dan Festival Kampus Merdeka (FKM) Kemendikbudristek, dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta lembaga nirlaba Upaya Indonesia Damai atau yang juga dikenal sebagai United In Diversity (UID).

Kolaborasi itu merupakan upaya bersama untuk mewujudkan visi nasional dalam mempercepat Indonesia maju dengan sumber daya manusia yang unggul.

