Digital Economy Working Group di KTT G20, Indonesia Akan Angkat 3 Isu Besar

17 Kepala Negara Terkonfirmasi Hadiri KTT G20, Luhut: Persiapan RI The Best Ever in History

17 Kepala Negara Terkonfirmasi Hadiri KTT G20, Luhut: Persiapan RI The Best Ever in History

Menteri Luhut menyebutkan hingga hari ini sebanyak 17 kepala negara terkonfirmasi akan menghadiri puncak KTT G20 di Nusa Dua, Badung, Bali.

Baca Selengkapnya