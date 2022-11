Tampil Flawless dengan NoutriWear+ Cushion dan Loose Powder

INFO BISNIS - Ketika diundang untuk menghadiri suatu acara spesial, Anda pasti ingin tampil dengan maksimal. Outfit yang elegan didukung oleh riasan yang sempurna akan membuat penampilan Anda lebih memukau. Agar semakin percaya diri, Anda bisa menggunakan rangkaian produk NoutriWear+.

NoutriWear+ merupakan rangkaian produk kompleksi dasar yang membuat riasan lebih tahan lama dan tampak sempurna. Hal ini dimungkinkan karena produk dibuat dengan teknologi Innovative Litestay ™ dan Immortelle C-lock Essence. Selain itu, produk NoutriWear tersebut juga bisa merangsang produksi kolagen.

Nah, apa saja jenis produk yang bisa digunakan untuk menghasilkan penampilan maksimal?

1. Liquid Foundation

Foundation atau alas bedak merupakan produk yang paling awal digunakan saat mulai merias wajah. Foundation berfungsi untuk meratakan warna kulit. Liquid foundation adalah alas bedak dengan tekstur cair. Kelebihannya adalah mudah diaplikasikan dan cocok untuk semua jenis kulit terutama kulit kering karena foundation ini mengandung pelembab.

24H NoutriWear+ Velvet Liquid Foundation merupakan alas bedak cair dari YOU yang bisa digunakan sepanjang hari. Hasilnya bisa tahan sepanjang hari karena menggunakan Teknologi Litestay ™ 24 Jam. Walaupun demikian, formulanya tetap terasa ringan di kulit.

Di dalam produk ini terdapat ekstrak bunga immortelle yang terbukti dapat menstimulus produksi kolagen. Selain itu, ekstrak bunga immortelle juga menghasilkan formula collagen-lock sehingga bisa melawan paparan radikal bebas. Seperti diketahui, kolagen berfungsi untuk menjaga elastisitas kulit.

Kandungan lain yang bermanfaat adalah Centella asiatica yang kaya asam amino, beta karoten, lemak, serta fitokimia. Manfaat kandungan ini antara lain untuk meningkatkan hidrasi kulit dan menenangkan kulit.

Liquid foundation ini juga memiliki Soft Light Diffusing Powder yang berguna untuk menutup garis halus, kemerahan, serta penampilan yang tidak sempurna pada wajah, termasuk menyerap sebum yang berlebihan tanpa membuatnya tampak kering.

2. Cushion Foundation

Selain liquid foundation, Anda juga bisa memilih cushion foundation sebagai alas bedak. Teksturnya termasuk ringan sehingga bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Kemasannya seperti bedak pada umumnya yang dilengkapi dengan spons.

NoutriWear+ Flawless Cushion Foundation merupakan cushion foundation yang tepat bagi Anda. Ada sejumlah keunggulan yang membuat Anda harus mempertimbangkan untuk memiliki produk.

Produk yang termasuk dalam rangkaian NoutriWear+ ini mengandung soft Light Diffusing Powder. Fungsinya untuk membuat riasan tampak halus walaupun kulit wajah memiliki garis halus, kemerahan, serta ketidaksempurnaan lainnya.

Dengan Teknologi Litestay ™, riasan wajah bisa tetap bertahan hingga 16 jam. Jika perlu melakukan touch up, kemasannya sangat mendukung untuk dibawa ke mana-mana. Anda juga tidak perlu khawatir ketika beraktivitas di luar ruangan karena produk ini mengandung SPF 40 PA+++.

Selain sebagai make up, produk ini juga bisa berfungsi sebagai skincare. Dengan menggunakan cushion foundation yang mengandung ekstrak bunga Immortelle, kulit wajah lebih elastis. Kandungan Centella asiatica bisa membuat peradangan kulit membaik serta membuat kulit lebih lembab.

3. Concealer

NoutriWear+ Complete Cover Concealer merupakan rangkaian produk yang tidak boleh alpa digunakan saat merias wajah. Concealer berfungsi untuk menutupi atau menyamarkan kekurangan yang terdapat pada kulit wajah.

Cara menggunakannya mudah sekali. Anda hanya perlu mengoleskan concealer pada wajah yang perlu disempurnakan, misalnya area bawah mata atau noda hitam karena bekas jerawat. Ratakan supaya lebih halus.

Keunggulan produk ini adalah dapat bertahan hingga 24 jam. Selain itu, produk juga dilengkapi dengan aplikator yang presisi dan lembut sehingga hasilnya pun lebih maksimal.

Concealer dari Noutriwear+ juga mengandung Natural Transparent Crystal Honey yang berguna untuk melembabkan kulit. Selain itu, produk ini bisa menutupi tampilan kerut yang biasanya berada di bawah mata.

4. Silky Pressed Foundation

Kelebihan produk ini adalah memiliki tekstur yang halus dan lembut. Formula dari Jepang ini dapat membuat tampilan kulit lebih sempurna. Selain itu, ada kandungan yang dapat mengontrol produksi sebum hingga 24 jam. Alhasil, kulit bebas minyak tanpa terasa kering. Tampilan wajah pun tidak terlihat mengkilap.

5. Loose Foundation

Anda perlu mengaplikasikan loose foundation yaitu NoutriWear+ Airy Fit Loose Powder. Caranya adalah mengoleskan ke seluruh wajah dengan menggunakan puff, beauty sponge atau bedak tabur. Anda bisa menggunakan produk ini dengan alas bedak atau tanpa alas bedak.

Airy Smooth Formula pada produk ini membuat riasan wajah tampak sempurna. Bedak tabur ultra halus dan ringan yang diaplikasikan pada wajah akan mengurangi risiko terkelupas atau pecah-pecah. Tampilan akan sempurna tanpa terasa berat.

6. Makeup Setting Spray

Terakhir, gunakan make up setting spray yaitu NoutriWear+ Makeup Stay Lock Mist untuk membuat make up tetap terjaga. Produk ini mengandung bahan pembentuk lapisan Filmexel® yang membentuk lapisan untuk menahan riasan hingga 12 jam. Semprotan khusus yang menciptakan efek misty akan membuat kulit wajah tidak langsung basah. Riasan pun tidak akan terpengaruh.

Itulah rangkaian NoutriWear+ dari YOU yang dapat digunakan untuk menciptakan riasan sempurna. Berbekal produk ini, Anda bisa memiliki tampilan yang menawan saat menghadiri acara spesial maupun dalam keseharian.

