Delapan Brand Fashion Kegemaran Kaum Old Money

INFO BISNIS - Istilah “Old Money” belakangan menjadi populer di media sosial. Contohnya, tren old money aesthetic sempat muncul di TikTok yang ditandai dengan tagar #oldmoneyaesthetic. Istilah ini berarti keluarga yang punya kekayaan lintas generasi.

Sedangkan old money di Eropa terkait dengan kalangan bangsawan ataupun keluarga yang terkenal kaya selama berabad-abad. Seperti yang dibahas dalam Indo Times, salah satu yang hal yang identik dari old money ini adalah gaya dalam berpakaian. Kaum old money diketahui cenderung memilih brand fashion yang memiliki koleksi pakaian simpel, rapi, namun tetap terlihat mewah.

Pada dasarnya, gaya berpakaian old money tidak terlalu mencolok. Karena itu, warna dan motif yang nyentrik cenderung mereka hindari. Meski terlihat simpel, busana yang dikenakan old money umumnya punya harga yang fantastis. Nah, berikut ini 8 brand fashion terfavorit yang punya gaya old money.

Ralph Lauren

Dikenal secara luas karena punya koleksi pakaian dengan desain mewah, berkelas, namun tetap terlihat klasik. Meski zaman terus berganti serta tren fashion terus berubah, koleksi pakaian dari Ralph Lauren selalu timeless dan cocok dikenakan kapan saja. Adapun, brand yang berdiri di tahun 1967 ini cukup familiar di Indonesia karena tokonya tersebar pada berbagai mal.

Brunello Cucinelli

Asal Italia dan tidak terlalu populer di Indonesia karena pemasarannya yang lowkey. Meski begitu, brand fashion ini terbilang menjadi salah satu yang difavoritkan oleh para artis dan orang kaya. Brunello Cucinelli yang didirikan tahun 1978 ini punya julukan yaitu “King of Cashmere”.

Julukan ini sendiri berasal dari koleksi sweater yang mereka rilis. Pasalnya, sweater dengan bahan kasmir dari Brunello Cucinelli sangat fashionable dan mewah serta tetap nyaman dikenakan.

Loro Piana

Juga dari Italia. Brand ini punya umur lebih tua dari Brunello Cucinelli karena didirikan sejak tahun 1924. Koleksi pakaian berbahan kasmir dari Loro Piana dikenal berkualitas tinggi. Harga untuk produk berbahan kasmir juga sangat mahal. Pasalnya, bahan kasmir yang dipakai oleh Loro Piana terbilang langka dan punya kualitas terbaik. Salah satu bahan kasmir yang dipakai berasal dari kambing China yang berada di bagian Utara serta Mongolia.

Selain itu, Loro Piana juga sering memakai bahan kain Vicuna. Sebagai informasi, kain Vicuna terkenal akan kelembutannya sehingga sering disebut sebagai “Fiber of The Gods”.

The Row

Didirikan oleh saudara kembar yang merupakan selebritas, yakni Ashley Olsen dan Mary-Kate Olsen. The Row sendiri dikenal karena koleksi pakaiannya yang tidak menyematkan logo sama sekali. Hal ini membuat koleksi pakaian yang dirilis brand fashion ini terlihat chic dan misterius, namun tetap terkesan mewah.

Saat ini, The Row menjadi brand fashion dengan koleksi pakaian old money yang menjadi kesukaan selebritis ternama Dunia. Hailey Bieber, Meghan Markle, ataupun Kendall Jenner kerap terlihat mengenakan busana dari The Row.

Lacoste

Meski dikenal sering menjual barang dengan warna cerah dan mencolok, brand fashion yang satu ini diketahui juga menjual pakaian minimalis berwarna netral idaman para kaum old money. Brand asal Prancis ini populer di masyarakat karena logonya yang cukup ikonik, berbentuk buaya. Selain menjual pakaian, brand fashion yang berdiri tahun 1933 ini juga menjual berbagai barang lainnya seperti parfum, kacamata, jam tangan, hingga sepatu.

Delvaux

Dikenal karena produksi tas tangannya yang menjadi favorit para bangsawan Belgia sampai selebritas terkenal. Brand ini didirikan oleh Charles Delvaux di tahun 1829 dan merupakan perusahaan leather luxury goods tertua di Dunia. Tas tangan dari Delvaux dikenal secara luas karena desainnya yang klasi dan craftmanship-nya yang menakjubkan.

Delvaux sampai saat ini menjadi pemasok resmi tas tangan bagi anggota keluarga kerajaan Belgia. Selain itu, tas tangan Delvaux juga digunakan oleh banyak selebritas seperti Beyoncé, Naomi Campbell, dan Rihanna.

Stefano Ricci

Stefano Ricci merupakan desainer ternama yang dikenal luas di dunia mode internasional. Stefano diketahui merilis brand fashionnya sendiri di tahun 1972.

Sampai saat ini, Stefano Ricci populer karena koleksi jas dan formal attire. Meski menghadirkan bentuk minimalis dan warna yang netral, harga yang ditawarkan koleksi Stefano Ricci tergolong sangat mahal.

Kiton

Didirikan sejak tahun 1968 oleh Ciro Paone di Arzano (provinsi Napoli), Italia. Dalam bahasa Yunani, “Chiton” yang menjadi inspirasi dari nama Kiton adalah sebuah bentuk tunik. Adapun, tunik ini terikat pada bahu pakaian yang dipakai oleh laki-laki dan perempuan Roma serta Yunani Kuno.

Kiton juga merilis lini pakaian khusus perempuan di tahun 1995. Kiton menggambarkan bahwa setiap koleksinya adalah simbol dari kualitas terbaik sekaligus kemewahan. Brand fashion ini diketahui jarang sekali menyematkan logo yang menonjol di setiap koleksinya.

Itulah 8 brand fashion ternama di Dunia dengan gaya old money. Ada yang menjadi favoritmu? (*)