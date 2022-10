Sandiaga: Persiapan KTT G20 Tetap on The Track Meski Bali Banjir

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memastikan persiapan Presidensi G20 di Bali berjalan seperti semula meski Pulau Dewata dilanda bencana banjir. Dia menjelaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah membentuk satuan petugas (satgas) untuk penanggulangan bencana terpadu.

BNPB, kata Sandiaga, telah melakukan table talk exercise menyambut rangkaian Presidensi G20 Indonesia. “Kami mengapresiasi BNPB yang telah menyiapkan satgas,” ujar dia dalam acara The Weekly Brief with Sandi Uno pada Senin, 24 Oktober 2022.

Sandiaga juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Bali yang bekerja keras untuk mengatasi banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Karangasem. Dia mengaku telah mendapatkan kepastian dari Gubernur Bali bahwa semua pihak siap siaga.

“Dan memastikan persiapan (KTT) G20 tetap on the track dan 15-16 November 2022 tidak akan terpengaruh oleh bencana (banjir) yang baru saja terjadi,” tutur Sandiaga.

Menurut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu, saat ini hal yang diperlukan adalah keyakinan kepada seluruh delegasi. Khususnya, mereka yang akan segera mengunjungi dan berwisata di Pulau Dewata. Dia pun mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada serta melakukan praktik pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

Sandiaga menuturkan, saat ini, ada beberapa wilayah Indonesia yang sedang menghadapi anomali cuaca curah hujan yang tinggi. Banjir pun melanda sebagian daerah. Adapun Bali termasuk wilayah dengan risiko tinggi ancaman bencana termasuk bencana lainnya.

“Kita semua berdoa untuk yang terbaik yang kita kerahkan kemampuan upaya kita untuk memitigasi dan mengatasi bencana banjir yang sekarang melanda berbagai wilayah di Bali,” ucap Sandiaga.

