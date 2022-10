Memburu Lowongan Kerja? Berikut 4 Perusahaan Sedang Melakukan Rekrutmen

TEMPO.CO, Jakarta -Daftar informasi seputar lowongan kerja bulan Oktober 2022 termasuk ditunggu banyak kalangan yang masih menganggur. Sejumlah perusahaan di Indonesia saat ini sedang melakukan rekrutmen karyawan baru. Ini dilakukan untuk mengisi sejumlah posisi pada perusahaan tersebut.

4 Lowongan Kerja

Adapun lowongan kerja yang terbuka untuk berbagai jenjang lulusan mulai dari SMA, D3, D4, S1 hingga S2. Bagi Anda yang tengah memburu pekerjaan, simak informasi berikut:

1. PT BNI Modal Ventura

PT BNI Modal Ventura merupakan anak usaha BNI yang bergerak di bidang modal ventura, membuka lowongan kerja untuk sejumlah posisi.

Dikutip dari laman instagram CEO BNI Eddi Danusaputro @eddidanu dan instagram @bniventures saat ini BNI Ventures sedang membuka lowongan kerja untuk bergabung dengan Tim Investasi (Lead & Associate) & Risk Specialist team.

Pendaftaran ini dibuka hingga akhir Oktober 2022. Berikut kualifikasinya:

- Memiliki semangat untuk bekerja di lingkungan CVC yang dinamis dengan ekosistem startup

- Memiliki latar belakang di Venture Capital (VC), Investement Banking (IB), Merger and Acquisition (M&A), Deal Advisory, Due Diligence, Risk Manajemen, atau Startup

- Memiliki Sertifikat di bidang investasi, Chartered Financial Analyst (CFA) atau

sertifikat bagi manajer risiko, Financial Risk Manager (FRM).

- Memiliki sikap yang baik dan mampu bekerja sama dengan tim.

Jika tertarik dan memenuhi persyaratannya yang diperlukan, pelamar dapat mengirimkan pertanyaan dan CV terbaru ke: lugas@bniventures.co.id dan Simon.humiras@bni.co.id.

2. PT Sayap Mas Utama atau Wings Group Indonesia

PT Sayap Mas Utama atau Wings Group Indonesia merupakan perusahaan lokal terkemuka yang memproduksi dan mendistribusikan berbagai produk kebutuhan rumah tangga, perawatan kain, perawatan diri, makanan dan minuman.

Perusahaan ini tengah membuka sejumlah lowongan kerja. Posisi yang terbuka di antaranya Supervisor HR, Staf HR, Penanggung Jawab Teknis Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK), dan Salesman.

Lowongan tersebut terbuka untuk berbagai lulusan baru atau fresh graduate, mulai dari SMA, D3, S1, hingga S2. Pendaftaran dapat dilakukan melalui tautan: https://bit.ly/joinsaleswings2022

Informasi terkait info lowongan kerja dan pendaftaran dapat dilihat melalui website https://wingscareer.com/index.php/id/ atau dapat melalui Instagram @wingscareer.

3. PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.

Anak usaha PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. membuka lowongan kerja untuk posisi SAP ABAP Consultant. Posisi ini terbuka untuk minimal lulusan S1, jurusan di bidang Teknologi Informasi, Sistem Informasi, Ilmu Komputer, ataupun jurusan terkait.

Seluruh proses rekrutmen dapat dilakukan melalui laman resmi PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk., yaitu https://s.id/gmfaeroasia-jobs.

4. PT Astra Honda Motor

PT Astra Honda Motor alias AHM merupakan pelopor industri sepeda motor di Indonesia. Perusahaan ini tengah membuka berbagai lowongan kerja. Kesempatan itu ditawarkan kepada para lulusan diploma atau D3 dan D4. Berdasarkan situs resmi perusahaan, batas akhir pendaftaran sampai 30 November 2022.

Perusahaan yang bergerak di industri manifaktur, perakitan, dan distributor sepeda motor itu membuka 12 posisi dalam lowongan kerja kali ini. Posisi itu di antaranya procurement engineering controller, marketing analyst, contact center controller product junior analyst, hingga environment and safety junior engineer.

Demikian seputar lowongan kerja di bulan Oktober di sejumlah perusahaan. Bagi Anda yang berminat untuk mendaftar silakan kunjungi media sosial dan situs resmi perusahan-perusahaan tersebut.

KAKAK INDRA PURNAMA



