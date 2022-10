BNI Ventures Buka Lowongan Kerja, Simak Kualifikasinya

TEMPO.CO, Jakarta - PT BNI Modal Ventura merupakan anak usaha BNI yang bergerak di bidang modal ventura, membuka lowongan kerja untuk sejumlah posisi.

Dikutip dari laman instagram CEO BNI Eddi Danusaputro @eddidanu dan instagram @bniventures saat ini BNI Ventures sedang membuka lowongan kerja untuk bergabung dengan Tim Investasi (Lead & Associate) & Risk Specialist team.

Pendaftaran ini dibuka hingga akhir Oktober 2022. Berikut kualifikasinya:

- Memiliki semangat untuk bekerja di lingkungan CVC yang dinamis dengan ekosistem startup

- Memiliki latar belakang di Venture Capital (VC), Investement Banking (IB), Merger and Acquisition (M&A), Deal Advisory, Due Diligence, Risk Manajemen, atau Startup

- Memiliki Sertifikat di bidang investasi, Chartered Financial Analyst (CFA) atau

sertifikat bagi manajer risiko, Financial Risk Manager (FRM).

- Memiliki sikap yang baik dan mampu bekerja sama dengan tim.

Jika tertarik dan memenuhi persyaratannya yang diperlukan, pelamar dapat mengirimkan pertanyaan dan CV terbaru ke: lugas@bniventures.co.id dan Simon.humiras@bni.co.id

NABILA NURSHAFIRA

