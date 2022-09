Promo 9.9, Pizza Hut Delivery Hingga Gokana Ramen Tebar Diskon

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa merchant makanan memberikan promo dalam rangka pesta belanja pada hari ini, Jumat, 9 September 2022 dalam event Promo 9.9. Dengan promo yang ditawarkan, para produsen makanan dan minuman itu memberi diskon untuk menu tertentu yang bisa dibeli dine in, take away, maupun delivery.

Berikut rangkuman Tempo soal promo 9.9 yang ditawarkan beberapa merchant, serta syarat dan ketentuan yang berlaku:

1. Pizza Hut Delivery

Pada Promo 9.9 kali ini, Pizza Hut Delivery atay PHD memberikan promo spesial seharga Rp 99.000 untuk paket big box.

“Berlaku untuk pemesanan delivery/takeaway lewat aplikasi Pizza Hut Indonesia dan website pizzahut.co.id, atau langsung aja datang ke outlet PDH terdekat,” dikutip dari unggahan Instagram @phd_id, Kamis, 8 September 2022. Selain syarat tersebut, disebutkan juga bahwa ada penyesuaian harga jika upgrade pinggiran stuffed crust.

2. Roti’O

Dilansir dari akun Instagram resmi @rotio.indonesia, merchant makanan ini memberikan promo 9.9 berupa:

4 Roti’O seharga Rp 49.000

9 Roti’O seharga Rp 99.000

Adapun syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu:

Periode promo 8 – 9 September 2022

Promo berlaku untuk pembelian langsung dan online delivery Gofood, Grabfood, Shopeefood, dan Travelakoaeats

Ada tambahan diskon hingga 50 persen untuk pembelian melalui online delivery

Promo berlaku di semua outlet, kecuali bandara, rest area, rumah sakit, dan stasiun jarak jauh.

3. Raa Cha Suki & BBQ

Instagram resmi Raa Cha Suki & BBQ mengumumkan pada pesta belanja 9.9 merchant makanan ini menawarkan promo untuk makan berdua dengan harga Rp 99.000.

“Makan ber-2 cuman Rp 99 ribuan aja dan kamu bisa dapetin: 2 Paket Raa Cha 1 + Beef BBQ + Chicken BBQ + nasi putih + mie kuning + 2 air mineral,” dikutip dari unggahan Instagram @raachasuki, Rabu, 7 September 2022.

Adapun syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu:

Promo hanya berlaku 9 September 2022

Promo berlaku khusus dine in

Tidak dapat digabung dengan promo lainnya

Maksimal pembelian tiga paket menu dalam satu struk trasaksi

Berlaku untuk semua pembayaran

Promo berlaku selama persediaan masih ada

Khusus outlet Raa Cha area Makassar, menu Raa Cha 1 diganti Raa Cha 3

4. Gokana

Gokana Ramen dan Teppan memberikan promo berupa Paket Bi9 Deals 9.9 untuk makan bertiga dengan harga Rp 99.091. Dilansir dari unggahan akun Instagram resmi @gokanaresto, promo berlaku untuk menu:

Bi9 Deal 1 Beef hot ramen Abura chicken ramen Chicken collagen ramen Fry mix

Bi9 Deal 2 Paket Gokana 1 Beef original bento Paket special 1 Fry mix



Adapun syarat dan ketentuan yang berlaku, yakni:

Periode promo 9 September 2022

Promo berlaku untuk makan di tempat, take away, dan delivery 14084

Tidak dapat digabung dengan promo lain

Maksimal pembelian tiga paket menu dalam satu struk transaksi

Berlaku untuk semua pembayaran

Promo berlaku selama persediaan masih ada

