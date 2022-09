Samuel Sekuritas: IHSG Tertahan di Zona Merah, Ditutup Melemah di Level 7.186,76

TEMPO.CO, Jakarta -Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG bergerak di zona merah sepanjang hari ini, Rabu, 7 September 2022. Hingga penutupan perdagangan sore ini, IHSG hanya mampu bertengger di level 7.186,76 atau melemah 0,64 dari penutupan perdagangan kemarin di level 7.233,16.

Tim analis PT Samuel Sekuritas Indonesia mencatat hanya sebanyak 211 saham yang berhasil menutup sesi perdagangan di zona hijau. Sementara itu 337 saham melemah, dan 181 saham stagnan. Nilai transaksi sepanjang hari ini mencapai Rp 15,2 triliun.

"IHSG tertahan di zona merah pada sesi kedua perdagangan hari ini, menutup sesi di level 7.186,7," kata mereka melalui keterangan tertulis, Rabu, 7 September 2022.

Tim analis Samuel Sekuritas juga mencatat frekuensi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia hingga akhir sesi perdagangan hari ini mencapai 1,52 juta kali, dengan volume transaksi sebanyak 353 juta lot. Emiten pertambangan batu bara Grup Bakrie, Bumi Resources (BUMI) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan.

"BUMI menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi perdagangan hari ini, dengan frekuensi perdagangan mencapai 73.426 kali, disusul OPMS 63.762 kali dan BKSL 36.410 kali," ujarnya.

Sektor infrastruktur (IDXINFRA) menjadi indeks sektoral yang menutup sesi perdagangan hari ini dengan pelemahan paling dalam, yaitu turun hingga 1,58 persen Posisi kedua diisi oleh indeks sektor energi (IDXENERGY) yang turun 1,36 persen, dan indeks sektor transportasi (IDXTRANS) turun 0,97 persen.

"Indeks sektor industri dasar (IDXBASIC) menjadi satu-satunya indeks sektoral yang menutup sesi perdagangan hari ini di zona hijau naik 0,31 persen," kata tim analis Samuel Sekuritas.

Secara keseluruhan, lima besar top loser hari ini berdasarkan persentase penurunan adalah saham KEEN yang turun 6,9 persen ke Rp 665 per saham, SLIS minus 6,9 persen ke Rp 214 per saham, SULI minus 6,9 persen ke Rp 107 per saham, JARR minus 6,9 persen ke Rp 402 per saham, dan PANI minus 6,9 persen ke Rp 1.745 per saham.

Adapun lima besar saham top gainer atau yang paling banyak menerima cuan hari ini berdasarkan persentase kenaikan, yaitu COAL yang naik 35 persen ke Rp 135 per saham, JMAS positif 26 persen ke Rp 126 per saham, OBMD naik 25,5 persen ke Rp 238 per saham, INRU naik 24,7 persen ke Rp 730 per saham, dan BBLD naik 23,3 persen ke Rp 575 per saham.

