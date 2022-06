bank bjb Raih Penghargaan di Ajang Internasional

INFO BISNIS -- bank bjb mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan dalam ajang internasional Indonesia-Turkiye Global Leaders Business Forum & Award II 2022. Penghargaan yang diperoleh bank bjb yaitu The Best Global Company 2022 dan The Best Global Leaders 2022 untuk Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi.

"Penghargaan yang diraih bank bjb dan Direktur Utama Yuddy Renaldi akan menjadi motivisi tambahan untuk terus mencatatkan kinerja gemilang secara berkelanjutan di masa depan," kata Direktur Information Technology, Treasury and International Banking bank bjb Rio Lanasier yang menerima penghargaan secara virtual baru-baru ini.

Acara penghargaan ini digelar Majalah Economic Review di Istanbul-Turkiye. Acara didukung KBRI dan KJRI kepada perusahaan Indonesia baik BUMN, BUMD atau swasta.

Rio menuturkan, bank bjb telah menggandeng dua perusahaan IT kelas dunia untuk pengembangan sistem cloud dan digitalisasi layanan. Kolaborasi ini merupakan langkah bank bjb menjadi bank digital. Bank dengan kode emiten BJBR ini telah merangkul Amazon Web Service (AWS) untuk pengembangan digitalisasi dan Alibaba Cloud dalam meningkatkan kemampuan IT Cyber Security.

bank bjb juga melakukan pengembangan sumber daya manusia (SDM) agar melek digital. Pengetahuan digitalisasi tak hanya yang bekerja di bawah divisi IT, tetapi juga seluruh insan bank bjb. Kerjasama bank bjb dengan perusahaan global juga momentum untuk transfer knowledge serta memperkuat platform digital untuk menuju Bank Hybrid dengan strategi IT Digital Enablement. IT digital enablement merupakan langkah-langkah untuk mendukung transformasi digital bank bjb dalam rangka mengadopsi teknologi yang robust dan up-to-date. (*)