Terkini Bisnis: Sinar Mas Akuisisi BHP Mitsui, Kantor Cabang BCA Buka Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta -Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Rabu siang, 4 Mei 2022 dimulai dengan grup Sinar Mas Golden Energy and Resources Ltd (GEAR) melalui anak usahanya Stanmore Resources Ltd menuntaskan akuisisi 80 persen saham perusahaan tambang batu bara Australia, BHP Mitsui Coal Pty Ltd (BMC), senilai Rp 17,37 triliun.

Kemudian informasi mengenai beberapa kantor cabang BCA beroperasi pada 4-5 Mei 2022. Kantor cabang perseroan akan melayani semua transaksi, kecuali valuta asing, Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dan real-time gross settlement atau RTGS.

Selain itu berita Vice President Sulawesi Kalimantan Papua Region, PT Garuda Indonesia, Tbk. Berthon Hutapea mengatakan penumpang pesawat tujuan Makasssar meningkat sekitar 60 persen menjelang lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, tepatnya sejak 27 April 2022. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Grup Sinar Mas Resmi Akuisisi Perusahaan Tambang Batu Bara Australia Rp 17,37 T

Emiten Grup Sinar Mas, Golden Energy and Resources Ltd (GEAR) melalui anak usahanya Stanmore Resources Ltd menuntaskan akuisisi 80 persen saham perusahaan tambang batu bara Australia, BHP Mitsui Coal Pty Ltd (BMC). Nilai akuisisi ini mencapai US$1,2 miliar atau setara Rp 17,37 triliun (asumsi kurs Rp 14.477).

Executive Chairman GEAR Fuganto Widjaja mengatakan akuisisi ini berhasil menandai tonggak transformasi perseroan. BMC akan melengkapi platform batu bara metalurgi perseroan saat ini dengan kualitas tinggi, pengeluaran yang rendah dan umur tambang yang panjang.

“Dengan penyelesaian yang berhasil ini, GEAR akan menjadi salah produsen batu bara metalurgi terbesar di dunia melalui Stanmore dan mengharapkan kontribusi yang signifikan dari segmen ini ke depan,” jelasnya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Singapura, Selasa, 3 Mei 2022.

Mitsui Coal Dana yang dikeluarkan oleh Stanmore pada penyelesaian akuisisi ini berasal dari uang tunai Stanmore, setelah penawaran hak pro-rata atau rights issue yang sukses pada Maret 2022. Stanmore dan seluruh entitas anak telah mencairkan fasilitas utang termasuk fasilitas utang akuisisi senilai US$ 625 juta.

Baca berita selengkapnya di sini.