Menjelang Cuti Bersama Lebaran, Kurs Rupiah Melemah di 14.413 per USD

TEMPO.CO, Jakarta - Kurs rupiah ditutup melemah pada perdagangan menjelang cuti bersama lebaran 2022, Rabu, 27 April 2022.

Data Bloomberg menunjukkan nilai tukar rupiah ditutup pada posisi Rp 14.413 per dolar AS atau terdepresiasi 2,5 poin atau 0,02 persen. Adapun indeks dolar AS naik 0,22 persen di level 102,52.

Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi menjelaskan, pasar terus memantau perkembangan investasi usai Covid-19 di kuartal pertama 2022 yang terus membaik. Realisasi investasi per kuartal satu tahun ini tercatat sebesar Rp 282,4 triliun.

Angka itu naik 28,5 persen secara tahunan (YoY) dan 16,9 persen secara kuartalan (Q to Q). “Realisasi investasi pada tiga bulan terakhir tersebut lebih tinggi dari capaian kuartal sebelumnya yaitu Rp 241,6 triliun. Pencapaian ini membuktikan bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia semakin kuat,” kata Ibrahim.

Kementerian Investasi atau BKPM mencatat penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada Kuartal Keempat 2021 adalah sebesar Rp 135,2 triliun atau tumbuh 25,1 persen (YoY), dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 147,2 triliun atau 31,8 (YoY). Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan investasi di Tanah Air semakin baik.

Selain itu, dari sisi data BKPM, investasi luar Jawa tercatat Rp 148,7 triliun atau naik 30 persen (YoY) dan Jawa Rp 133,7 triliun atau 26,9 persen. Berdasarkan grafik, investasi luar Jawa dan Jawa semakin seimbang sejak Kuartal Ketiga 2021.