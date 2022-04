Warga Bogor Bisa Pesan Minyak Goreng Murah via Aplikasi, Dibatasi 3 Kg per Bulan

TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyambut baik inovasi program pemesanan minyak goreng bersubsidi melalui Aplikasi Sapawarga oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mengakomodasi kebutuhan warga di tengah harga kebutuhan pokok yang naik.

"Berdasarkan pantauan di lapangan, memang produksi minyak curah mengalami krisis. Kemudian warga juga tidak bisa menjangkau yang minyak kemasan karena harganya tinggi," kata Bima Arya di Kota Bogor, Sabtu, 9 April 2022.

Program yang dinamakan Pemirsa Budiman atau Pemesanan Minyak Goreng Curah Bersubsidi via Aplikasi Sapawarga untuk Ibu-ibu di mana-mana ini, melibatkan para Ketua Rukun Warga (RW) dan dipesan secara kolektif untuk warga di lingkungannya.

"Ikhtiar Gubernur Jabar untuk menyediakan distribusi dengan harga khusus buat masyarakat Jabar sangat meringankan dan sangat membantu," kata Bima.

Bima Arya juga berterima kasih kepada Ridwan karena memprioritaskan wilayah Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) untuk program Pemirsa Budiman. Untuk itu, Bima akan memanfaatkan kemudahan tersebut dengan melakukan sosialisasi kepada RW.

Warga yang memesan minyak goreng curah via Pemirsa Budiman hanya dibatasi tiga kilogram per bulan per satu kepala keluarga.