Menkes Sebut RI Siap Bertransisi Menuju Endemi Covid-19, Apa Saja Alasannya?

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 23 Maret 2022. Budi menyebutkan, tiga indikator pandemi menjadi endemi adalah jumlah kasus baru paling banyak 20 kasus per 100.000 penduduk, jumlah pasien dirawat di rumah sakit sebanyak lima pasien per 100.000 penduduk, dan jumlah kematian 1 kematian per 100.000 penduduk selama enam bulan berturut-turut. TEMPO/M Taufan Rengganis