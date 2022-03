Terkini Bisnis: Harga Batu Bara Meroket ke Level USD 400, Industri Otomotif Loyo

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis siang, 3 Maret 2022, dimulai dari lonjakan harga batu bara hingga mencapai rekor tertinggi US$ 400 per ton.

Berikutnya ada berita tentang revisi aturan JHT dan industri otomotif global yang diprediksi bakal loyo. Lalu ada berita tentang harga elpiji nonsubsidi yang tembus Rp 200 ribuan dan bebas biaya transfer antarbank dengan aplikasi Livin Bank Mandiri

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Harga Batu Bara Cetak Rekor Tertinggi USD 400 per Ton

Harga komoditas batu bara mencapai titik tertinggi dalam sejarah mencapai US$ 400 per metrik ton pada perdagangan Rabu, 2 Maret 2022. Penguatan ini terjadi seiring konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina.

Bursa ICE Newcastle mencatat komoditas tersebut diperdagangkan hingga US$ 400 per metrik ton untuk kontrak Maret. Angka ini menguat US$ 87 per metrik ton dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya yakni US$ 313 per metrik ton.

Penguatan paling tinggi terjadi pada kontrak April dengan kenaikan US$ 109,55 per metrik ton menjadi US$ 415 per metrik ton. Harga ini melonjak hingga 35,87 persen dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya.

