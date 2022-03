Hari Ini, Harga Bitcoin Melonjak ke Rp 631 Juta Diikuti Aset Kripto Lainnnya

TEMPO.CO, Jakarta - Harga Bitcoin pada perdagangan hari ini, Selasa, 1 Maret 2022, melonjak hingga sempat menyentuh level US$ 44.000 atau sekitar Rp 630,9 jutaan (asumsi kurs Rp 14.338,2 per dolar AS). Penguatan harga aset kripto ini terjadi untuk pertama kalinya sejak 17 Februari 2022.

Situs Bloomberg menunjukkan Bitcoin melejit 6 persen menjadi US$ 44.183 dan sempat diperdagangkan pada US$ 43.400 pada 00.54 malam waktu Hong Kong. Tak hanya Bitcoin, sejumlah aset kripto utama lainnya juga menguat.

Saat berita ini ditayangkan, harga Bitcoin di situs coingecko.com terpantau berada di level US$ 43.399,4 atau sekitar Rp 622 juta. Harga aset kripto tersebut melonjak 13,1 persen selama 24 jam terakhir.

Seiring dengan aset kripto berkode BTC itu, harga Ethereum dan BNB juga naik masing-masing 10,3 persen dan 12,4 persen dibandingkan sehari sebelumnya. Harga ETH naik menjadi US$ 2.921,91 (Rp 41,9 jutaan) dan BNB naik menjadi US$ 411,34 (Rp 5,9 jutaan).

Meroketnya harga aset kripto itu juga beriringan dengan kinerja bursa saham acuan di seluruh Asia yang sebagian besar melejit. Adapun indeks Topix Jepang tercatat naik 1 persen.

Menguatnya harga Bitcoin selama beberapa hari terakhir di tengah pertempuran yang semakin intensif di Ukraina dan meningkatnya sanksi terhadap Rusia secara tak langsung menepis narasi yang berkembang sebelumnya. Sejumlah pihak semula menilai kripto hanyalah aset berisiko biasa.