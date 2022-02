Adhi Commuter Properti Resmi IPO Hari Ini, Berapa Harga per Lembar Sahamnya?

Pergerakan Index Harga Saham Gabungan pada layar monitor di Jakarta, Jumat, 6 November 2020. Indeks harga saham gabungan (IHSG) berpotensi melanjutkan penguatan pada perdagangan Jumat (6/11/2020) di tengah kenaikan bursa global yang menyambut Pilpres AS 2020. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Adhi Commuter Properti Tbk. resmi mencatatkan saham perdananya atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Saham emiten berkode ADCP ini diperdagangkan pada Rabu, 23 Februari 2022.

"ADCP adalah anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Sejak 2015 kami fokus mengembangkan properti dengan konsep transit oriented development atau TOD yang merupakan fokus utama kami," ujar Direktur Utama Adhi Commuter Properti TRizkan Firman dalam konferensi pers pada Rabu, 23 Februari 2022.

Adhi Commuter Properti merupakan perusahaan kedelapan yang melakukan listing di BEI pada 2022. Adapun harga saham perdana ADCP ditawarkan Rp 130 per lembar.

Saham dibuka di level Rp 136 per lembar atau naik enam poin dari angka penawaran menurut pantauan dari aplikasi RTI Business. Harga saham sempat melambung hingga di atas 30 poin menuju level tertinggi di Rp 174 per lembar.

Kemudian saham bergerak turun di kisaran Rp 130-140 per lembar. Menjelang 30 menit setelah pembukaan perdagangan, saham terjatuh di zona merah di posisi Rp 126 per lembar, kemudian kembali naik ke Rp 133 per lembar.

Menurut informasi keterbukaan perusahaan, ADCP mencatatkan saham sebesar 22.222.222.200 lembar atau 22,22 miliar saham. Saham terdiri atas 20 miliar saham pendiri dan 2,22 miliar saham dari penawaran umum kepada masyarakat.

Dengan melakukan IPO, perseroan akan berfokus mengembangkan proyek-proyek eksisting untuk kawasan terintegrasi di Bogor. Perusahaan juga akan melakukan akuisisi lahan baru untuk pembangunan apartemen di Cikunir, Bekasi, seluas 3,6 hektare milik PT Prakarsa Triotama Jaya.

