Aset Kripto Bitcoin dkk Menguat

TEMPO.CO, Jakarta - Harga aset kripto Bitcoin menguat US$ 43,701.60 per koin atau tumbuh 3,26 persen dalam perdagangan sore ini, 15 Februari 2022, dalam volume transaksi US$ 22,89 miliar dengan kapitalisasi pasar US$ 828,80 miliar.

“Untuk perdagangan besok, Bitcoin kemungkinan dibuka fluktuatif. Namun, menguat di kisaran US$ 43.400.50/koin - US$ 44.600.30/koin,” kata Direktur PT.TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam rilis, Selasa, 15 Februari 2022.

Bitcoin, Ethereum, dan kripto berkapitalisasi pasar utama lainnya mayoritas menguat tajam dalam perdagangan hari ini. Investor kembali berfokus di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap ketegangan Rusia-Ukraina.

Dikutip dari coinmarketcap.com, Solana menguat 10,45 persen dalam sehari menjadi US$ 100,86 per keping. Namun, masih turun 14,93 dalam sepekan. Avalance menguat 9,88 persen dalam sehari, dibanderol US$ 48,08 per keping.

Mata uang yang baru masuk ke deretan sepuluh kripto teratas itu juga menguat 1,02 persen dalam sepekan.

Kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia, Bitcoin (BTC) menguat 4,14 persen dalam 24 jam terakhir ke posisi US$ 43.443 per keping. Namun, Bitcoin masih melemah 1,37 dalam sepekan.