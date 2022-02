Tiga Tempat Seru Buat Naik Balon Udara di Indonesia

INFO BISNIS – Mau terbang tinggi sambil menikmati panorama indah di sekelilingnya? Naik balon udara raksasa ala-ala Cappadocia? Kenapa enggak? Semua bisa kamu wujudkan. Biarlah Kinan saja (sosok viral dalam serial “Layangan Putus”) yang cuma bisa memimpikan keseruan itu, tapi kalian semua bisa mewujudkannya. Dan tak perlu jauh-jauh, cukup di Indonesia.

Selain bisa jalan-jalan hemat, indahnya pemandangan Tanah Air ini jika dilihat dari atas, tentu bikin penasaran. Karena wahana rekreasi balon udara raksasa ini tersebar di beberapa tempat di Indonesia, tiga di antaranya ada di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Bukit Teletubbies Blitar Jawa Timur, serta Tanah Gajah Ubud Bali. Masing-masing pemandangan yang ditawarkan, tentu berbeda. Unik, dengan keindahan masing-masing.

Dari atas ketinggian TMII Jakarta, tentu suasana kota yang padat dengan gedung pencakar langit lebih dominan. Bandingkan, dengan lukisan alam yang terhampar di Tanah Gajah Ubud atau Bukit Teletubbies Blitar. Penasaran? Ayo siapkan rencana perjalananmu, dan jangan lupa disiplin prokes. Berikut ini, tempat wisata balon udara yang bisa dikunjungi.

Balon Raksasa TMII Jakarta

Balon udara raksasa adalah wahana rekreasi baru yang terletak di area Taman Bunga Keong Emas TMII. Balon berdiameter 69 meter persegi ini mampu menampung 30 orang. Disebut balon raksasa karena merupakan yang pertama, terbesar dan tertinggi di Indonesia. Wahana ini diharapkan akan memberikan pengalaman seru sekaligus menarik bagi pengunjung yang naik, karena mereka akan melihat Kota Jakarta dari ketinggian 150 meter dengan durasi 15 menit per sesinya.

Wahana ini berbahan bakar helium non-eksplosif, tidak ada pembakaran. Maka sangat aman dan berstandar internasional. Harga tiket (sudah termasuk asuransi) pada Senin-Jumat untuk anak-anak Rp 60 ribu dan Rp 90 ribu bagi dewasa. Sedangkan untuk Sabtu dan Minggu, anak-anak Rp 90 ribu dan dewasa Rp 120 ribu. Wahana yang akan buka dari Senin sampai Minggu ini memiliki peraturan yang cukup mudah. Tidak ada batasan tinggi badan, namun anak usia 5-9 tahun harus didampingi orang dewasa. Balon udara ini hanya diterbangkan pada saat cuaca baik atau cerah, dengan jadwal terbang mulai pukul 09.00-17.00 WIB. Adapun jam operasional Pintu Masuk TMII adalah Senin-Minggu pukul 06.00-18.00 WIB.

Bukit Teletubbies Blitar

Bukit Teletubbies atau Tower Sumberasri merupakan destinasi wisata baru di Blitar, Jawa Timur, yang menjadi salah satu destinasi favorit. Terletak di Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, menyuguhkan pemandangan perbukitan yang indah dan sejuk. Pelancong yang datang ke area Bukit Teletubbies selain bisa berfoto instagramable juga bisa menikmati keindahan Gunung Kelud dari ketinggian balon udara, dan bermain di sejumlah wahana. Beberapa wahana tersebut berbayar, dengan tiket yang amat terjangkau, yakni naik balon udara Rp 5 ribu per orang, rumah pohon Rp 3 ribu per orang, dan foto bareng Teletubbies Rp 5 ribu per orang. Harga tiket masuk (HTM) untuk satu motor dengan dua penumpang sebesar Rp 8 ribu, sedangkan parkir mobil Rp 10 ribu.

Tanah Gajah Ubud Bali

Naik balon udara di Tanah Gajah Ubud, Bali, adalah cara unik menikmati Bali yang indah. Aktivitas naik balon udara di Bali ini merupakan kegiatan yang ditawarkan oleh The Chedi Club Ubud, dengan jadwal terbang setiap hari dan tiga kali dalam sehari, yakni pagi, sore, dan malam. Manajemen hotel memberlakukan layanan khusus yang ditujukan untuk para tamu yang menginap setidaknya dua malam di hotel mereka. Sedangkan biaya yang harus dikeluarkan jika ingin mencoba naik balon udara ini berkisar 150-200 dolar AS untuk dua orang dengan durasi penerbangan sekitar 5-7 menit.

Wahana balon udara di Pulau Bali yang dapat terbang 50 meter di atas sawah terasering Tanah Gajah Ubud ini menjadi pengalaman seru sembari mencecap hidangan lezat, ditemani panorama Gunung Agung di kejauhan.

Buat kalian yang sudah kepengen liburan setelah dua tahun di rumah saja, ayo kunjungi ketiga tempat diatas untuk merasakan sensasi menaiki balon udara dan melihat bumi dari ketinggian.

Selama Anda sudah divaksin lengkap dua kali plus booster mematuhi prokes dengan mengenakan masker. liburan seru dapat dilakukan dengan aman dan nyaman.