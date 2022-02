Profil Iskandar Simorangkir, Anak Buah Airlangga yang Jadi Calon DK OJK

TEMPO.CO, Jakarta -Seleksi calon dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tengah berlangsung. Pada tahap pertama seleksi, 155 orang lolos untuk mengikuti seleksi tahap kedua.

Nama Iskandar Simorangkir masuk di antara 155 orang tersebut. Iskandar merupakan anak buah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Saat ini dia menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Iskandar Simorangkir lahir di Binjai pada 4 Januari 1963. Dia menempuh pendidikan Sarjana pada jurusan Manajemen di Universitas Udayana. Kemudian Ia menyelesaikan pendidikan Magister pada jurusan Ekonomi Pembangunan di Vanderbilt University USA dan pendidikan Doktoral pada jurusan Ekonomi di Universitas Indonesia.

Dia aktif dalam membuat karya tulis seperti jurnal, buku, dan artikel. Adapun beberapa karya tulisnya, antara lain Memaknai Percepatan Keuangan Inklusif (Kompas, 2019); Digitalisasi Keuangan dan Jender (Kompas, 2018); Buku Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Praktik di Indonesia (2014); DSGE Model with Banking Sector (2013); Kajian Pangan Strategis: Analisis Ketahanan, Perdagangan Antar Daerah, Disparitas Harga, dan Rekomendasi Kebijakan (2013); Kajian Indikator Peringatan Dini Bank Runs di Indonesia (2012); dan Understanding the Role of Fiscal Stimulus in Maintaining of Indonesia Economy (ISEAS Singapore, 2011).

Iskandar juga dosen pembimbing S3 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sejak 2018 sampai sekarang, serta aktif mengikuti beberapa organisasi seperti Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) (2015-sekarang) dan Dewan Editor Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan (2008-sekarang).

Sebelum menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian sejak tahun 2017, Iskandar pernah menduduki posisi sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia (2014-2017), Kepala Departemen Bank Indonesia (2013-2014), Kepala Biro/Grup Riset Ekonomi Bank Indonesia (2008-2012), dan Peneliti Madya Senior Bank Indonesia (2005-2008).

Adapun selain Iskandar Simorangkir, beberapa nama yang lolos tahap pertama antara lain Mahendra Siregar menjabat Wakil Menteri Luar Negeri Kementerian Luar Negeri; Orias Petrus Moedak, mantan Direktur Utama, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)/MIND ID; Dian Ediana Rae merupakan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Periode 2020-2021.

Selanjutnya, Tongam Lumban Tobing menjabat sebagai Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan; Inarno Djajadi menjabat Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia; Mirza Adityaswara menjabat Direktur Utama, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI).

