Tingkatkan Sinergitas, BRI Salurkan Beasiswa untuk 36 Jurnalis

INFO BISNIS – Di masa pemulihan ekonomi nasional, BRI senantiasa memperkuat sinergi bersama berbagai stakeholder. Salah satunya media yang menjadi mitra strategis BRI menyiarkan informasi perusahaan kepada publik.

Komitmen tersebutdiwujudkan BRI denganmemberikan ruang bagi insan media untuk mengembangkan kompetensinya melalui“BRI Fellowship Journalism”. Program ini merupakan inisiatif BRI untuk memberikan kesempatan beasiswa magister bagi 36 jurnalis terpilih di seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia.

Program ini digelar BRI sejalan dengan prinsip BRI yang terus create value, baik social value maupun economic value. Menurutnya, BRI tidak hanya mengutamakan operasional bisnis, namun turut aktif memberikan social impact bagi seluruh stakeholder, termasuk insan media.

“Di tengah kondisi pandemi ini, kita harus tetap bisa menumbuhkan optimisme bagi masyarakat bersama media. Membawa 64,2 juta pelaku usaha, 87,5 persen terdampak pandemi dan ini yang perlu kita dorong untuk bangkit dan menambah resiliensi. Mari bersama media kita menyebarkan informasi positif dan semangat optimisme,” ujar Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto dalam paparannya di acara pengarahan peserta Fellowship Journalism 21 Januari.

Upaya BRI mendorong kompetensi jurnalis melalui“Fellowship Journalism”ini pun mendapatkan respon positif. Terbukti, sebanyak 972 jurnalis dari seluruh Indonesia mendaftarkan diri.

Dewan juri melakukan seleksi administrasi dan sertifikasi untuk mendapatkan 187 peserta yang lolos ketahap berikutnya, yakni pengiriman karya jurnalistik. Pada 10 Januari 2022, 58 peserta yang telah mengirimkan karya jurnalistiknya berhak menjalani on site selama duabulan di 18 kantor wilayah (Kanwil) BRI di seluruh wilayah Indonesia.

Usaimenjalanion site, 36 peserta terpilih berhak mendapatkan beasiswa magister di seluruh PTN di Indonesia. Pemberian beasiswa terhadap jurnalis ini sekaligus wujud komitmen BRI dalam penerapan konsep 3P, yakni ProPlanet, Pro Profit, dan Pro People.

Dalam penerapan konsep Pro People, BRI telahmemberikan 4.068 beasiswa bagipelajar dan mahasiswa, terlibat dalam pembangunan atau renovasi sekolah, pengadaan 174 ambulance, serta memberi bantuan pada lebih dari 70 rumah sakit penanganan Covid-19.

Adapun komitmen BRI dalam mendukung UMKM ‘naik kelas’ tertuang dalam konsep Pro Profit. BRI telah menggelar 1.553 pelatihan kepada 25.216 peserta di 53 rumah BUMN. Sementaraitu, Pro Planet diwujudkan dengan program BRI Peduli yang telah memberi manfaat bagi masyarakat di berbagai kota di Indonesia. “BRI terus berupaya tidak hanya tumbuh secara bisnis, namun jugaterus memberikan dampak yang luas bagi berbagai stakeholder,” kata Aestika.(*)