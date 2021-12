Mengapa Elon Musk Kembali Jual Saham Tesla Rp 13,87 Triliun?

TEMPO.CO, Jakarta - Miliarder Elon Musk terus melepas kepemilikan sahamnya di Tesla. Kali ini, Elon diketahui menjual 934.091 saham Tesla.

Menurut keterbukaan Securities and Exchange Commission yang diterbitkan Kamis, 9 Desember 2021, malam lalu waktu New York, saham tersebut bernilai US$ 963,2 juta atau sekitar Rp 13,87 triliun (kurs Rp 14.400/US$).

Elon yang merupakan orang terkaya di dunia juga menggunakan opsi saham untuk membeli 2,17 juta saham Tesla.

Harga saham Tesla turun lebih dari 1 persen dalam perdagangan pra-pasar pada hari Jumat, setelah tergelincir 6 persen di sesi sebelumnya. Di hari yang sama, Elon Musk kembali membagikan cuitan di Twitter.

Dia berpikir untuk berhenti dari pekerjaannya dan menjadi influencer. Namun, tidak jelas apakah dia serius terkait hal tersebut.

Bulan lalu, Elon Musk telah menjual total US$ 9,85 miliar saham Tesla, termasuk US$ 6,9 miliar yang dia jual pada Minggu 10 November dan US$ 1,9 miliar lainnya yang dia jual pada 15 November dan 16 November.