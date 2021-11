Muncul di Times Square, Holywings Mau Buka Cabang di New York?

TEMPO.CO, Jakarta -Restoran dan bar Holywings Indonesia dikabarkan tengah bersiap untuk melebarkan sayap bisnisnya ke New York, Amerika Serikat. Kabar ini telah diumumkan di media sosial resmi mereka dan juga oleh salah satu pendirinya, Ivan Tanjaya.

"Tunggu ya cabang baru kita di New York, Holywings goes to USA," demikian tertulis di instagram resmi @holywingsindonesia yang sudah centang biru (verified) pada Selasa, 16 November 2021.

Dalam unggahan tersebut, Holywings juga menyertakan video singkat yang menunjukkan billboard di Times Square, Amerika Serikat. Tayangan billboard tersebut bertuliskan "Holywings from Indonesia Goes to USA, Never Stop Flying".

Dinukil dari akun Linkedin Holywings Indonesia, perusahaan ini didirikan pada 2014. Perusahaan ini menaungi bisnis beer house, lounge, dan klab malam. "Visi kami adalah menjadi tujuan satu atap untuk semua kebutuhan rekreasi gaya hidup Anda," seperti dikutip dari laman tersebut.

Selanjutnya di hari yang sama, Ivan Tanjaya juga mengunggah video serupa di akun instagramnya @ivantanjaya. Ivan tidak memastikan kapan Holywings akan meluncurkan di New York, tapi hanya meminta doa terkait rencana tersebut.

"Berawal dari mimpi bersama @ekasetiawijaya di Kelapa Gading tahun 2015, mendapatkan support dari @msabecy @kevintanjaya @jacky.leew @ciptasw dan divaksin? oleh @andrew8is dimasa covid. tidak terasa @holywingsindonesia sekarang sudah punya 32 cabang bahkan sampai dipercaya oleh @hotmanparisofficial dan @nikitamirzanimawardi_172," tulis Ivan.

Lalu, Ivan juga menulis bahwa tahun depan, mereka akan membuka proyek tersebarnya yaitu @holywingsbeachfest di Bali pada Mei 2022. "Semoga mimpi baru kita akan segera tercapai, New York? Why not. Mohon support dan doa dari semua teman2 yah," tulisnya.

Ivan ikut menyertakan nama pengacara kondang Hotman Paris dan artis Nikita Mirzani. Sebab, keduanya memang menjadi pemilik saham Holywings. Hal itu disampaikan Hotman dalam sejumlah video pendek di akun instagram @hotmanparisofficial pada awal Mei 2021.

Dalam postingan video pendek tersebut, Hotman Paris mengaku telah menjadi salah satu pemilik saham Holywings yang berlokasi di Breeze BSD Tangerang Selatan.

Selain menjadi pemilik, ia juga sudah ditunjuk menjadi pengacara di tempat tersebut. "Telah resmi menandatangani jual beli sebagian saham dari keluarga Holywings," ujar Hotman seperti dikutip dari unggahan video pendek tersebut.

Baca Juga: Restoran Holywings Terjaring Razia PPKM Lagi, Kali Ini di Tebet