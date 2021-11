Bumbu Nona Laris di Luar Negeri, Prilly Latuconsina Lirik Pasar Eropa dan Arab

TEMPO.CO, Jakarta - Pebisnis yang juga selebritas, Prilly Latuconsina, akan melebarkan produk kulinernya, yakni Bumbu Nona, ke pasar global. Prilly bercerita bisnis makanan beku yang ia inisiasi tersebut kini laris manis diekspor ke pelbagai negara.

“Saat ini aku kirim ke Jepang, satu hari sold out. Lalu aku kirim ke US (Amerika Serikat), tiga hari sold out,” ujar Prilly saat ditemui Tempo dalam acara International Franchise, License, & Business Concept Expo and Conference (IFRA) yang digelar di Jakarta Convention Center, Sabtu, 13 November 2021.

Prilly mengatakan dalam waktu dekat, ia akan menyasar pasar ekspor seperti Arab Saudi dan Eropa. Ia yakin kedua negara itu memiliki pasar yang besar berdasarkan riset dan analisis timnya.

Adapun Bumbu Nona adalah salah satu bisnis Prilly yang mengalami pertumbuhan signifikan selama 2021. Tanpa menyebut persentase pertumbuhannya, Prilly mengungkap usaha kulinernya mencapai target pendapatan perusahaan di tengah pandemi Covid-19.

Selain Bumbu Nona, Prilly melihat usaha kuliner lain yang ia rintis bersama koleganya, Picknick Yuk Nona Manis, turut mengalami pertumbuhan pesat. Gerai restoran berkonsep wisata yang berdiri di kawasan Pos Bloc, Jakarta Pusat, itu laris diburu pelanggan setiap hari.

“Padahal saat awal-awal berdiri, restoran ini belum kerja sama dengan GoFood (penyedia jasa pengantar makanan), tapi menunya selalu sold out,” ujar dia.

Prilly menargetkan tahun depan Picknick Yuk Nona Manis akan menjangkau kota-kota besar di Indonesia melalui kerja sama dengan mitra. Picknick Yuk Nona Manis kini telah menawarkan konsep kemitraan waralaba dengan harga paket bisnis mulai Rp 90 juta.

“Kami ingin punya mitra yang banyak dan bukan hanya profit. Kami ingin mencapai goal mengajak anak muda berbisnis sedini mungkin,” tutur Prilly.

