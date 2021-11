Alibaba Cetak Transaksi Rp 1.203 Triliun dari 11 Hari Festival Belanja Global

TEMPO.CO, Jakarta - Alibaba Group dalam pagelaran Festival Belanja Global 11.11 pada tahun ini telah mencatatkan nilai transaksi Gross Merchandise Value atau GMV senilai RMB 540,3 miliar (US$ 84,54 miliar) atau sekitar Rp 1.203 triliun (asumsi kurs Rp 14.222 per dolar AS). Festival yang diselenggarakan ketiga belas kalinya tersebut berlangsung selama 11 hari.

“Pada festival belanja 11.11 tahun ini, kami mencatatkan pertumbuhan yang konsisten dan berkualitas - yang sekaligus merefleksikan ekonomi konsumsi Tiongkok yang dinamis,” kata Vice President Alibaba Group Yang Guang dalam keterangan tertulis, Jumat, 12 November 2021.

Nilai transaksi dalam festival belanja 11.11 tersebut adalah rekor tertinggi sepanjang sejarah, dengan 290 ribu brand yang berpartisipasi dan 65 di antaranya meliputi usaha kecil dan menengah, produsen sektor industri, dan brand-brand baru. Sektor agrikultur dari wilayah pedesaan juga mencatat lonjakan penjualan dengan GMV naik 20 persen secara year-over-year (YoY).

Menjelang pelaksanaan Festival Belanja Global 11.11 tahun ini, Alibaba Group telah melakukan migrasi keseluruhan operasi dan sistemnya ke cloud public. Penggunaan energi terbarukan pada pusat data di Zhangbei - yang berperan penting dalam menyokong bisnis e-commerce Alibaba - juga disebut berhasil mengurangi hingga 26 ribu ton emisi karbon.

Alibaba mencatat dalam perhelatan ini, sebanyak 78 brand mengalami peningkatan transaksi penjualan dari RMB 10 juta tahun lalu menjadi lebih dari RMB 100 juta pada festival tahun ini. Sementara itu, transaksi penjualan oleh 698 brand lainnya naik dari RMB 1 juta menjadi RMB 10 juta.