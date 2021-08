Akan Buka di Indonesia, Berikut 10 Menu Subway yang Paling Terkenal di Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Subway, brand restoran sandwich terbesar akan membuka cabang di Indonesia. Berita pembukaan ini diumumkan pada Instagram @subway.indonesia pada Senin malam, 23 Agustus 2021.

Perusahaan, melalui akun resmi tersebut mengumumkan bahwa kali ini informasi tersebut bukan lelucon.

"Yes, this isn’t another prank. Yes, the news is out. Yes, we’re really coming here. So… " tulis manajemen dalam Instagram resmi pada Senin, 23 Agustus 2021.

Subway merupakan brand restoran sandwich terbesar. Terdapat berbagai jenis sandwich yang ditawarkan oleh Subway kepada kustomer.

Dilansir dari Time Out, berikut 10 jenis sandwich yang paling terkenal dari Subway:

Spicy Italian

Sandwich ini berisikan daging tipis (genoa salami), pepperoni, selada, tomat, mentimun, paprika hijau, dan bawang merah. Walaupun diberi nama Spicy Italian, tetapi sandwich tidak terasa pedas.

Dilansir dari Bisnis.com, harga satu sandwich Spicy Italian ini berada di kisaran 7,30 dolar Singapura atau sekitar Rp 78.072. (SGD 1 = Rp 10.694)

Buffalo Chicken

Sandwich ini berisikan daging ayam, selada, tomat, dan mentimun yang diberi saus ranch. Dilansir dari Aussie Price, harga yang dibandrol untuk satu sandwich Buffalo Chicken berkisar 11,95 dolar Australia untuk kategori footlong atau sekitar Rp 125.492, serta 8,95 dolar Australia untuk kategori 6 inch atau sekitar Rp 93.987. (1 dolar Australia = Rp 10.501)