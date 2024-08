Gulfstream: Jet Pribadi yang Disewa Erina dan Kaesang, Berapa Harganya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono, diduga menyewa jet pribadi mewah, yakni jenis Gulfstream untuk perjalanan mereka dari Indonesia ke Amerika Serikat (AS). Erina-Kaesang diketahui menuju Negeri Paman Sam karena Erina akan melanjutkan studi S2 di Fakultas Social Policy and Practice (SP2) di University of Pennsylvania.

Kabar ini mulai tersebar di media sosial setelah salah satu pengguna di akun X membagikan tangkapan layar Instagram Story Erina pada Rabu, 21 Agustus 2024, yang menunjukkan foto jendela pesawat. "USA here we go," tulis Erina dalam keterangan foto yang diunggahnya melalui akun Instagram @erinagudono.

Spekulasi pun muncul di kalangan warganet bahwa Kaesang dan Erina terbang ke AS menggunakan jet pribadi, karena jendela pesawat yang terlihat tidak menyerupai jendela pesawat komersil. "Also Erina Gudono update her story dari jendela pesawat yang diyakini itu bukan pesawat komersil. The irony," tulis seorang warganet dengan akun @aglioeoliopasta.

Kepercayaan warganet semakin kuat setelah melihat postingan Instagram Story dari Nadya Sofia Gudono, kakak Erina, yang membagikan foto dari area kokpit pesawat.

Warganet kemudian melakukan penelusuran dan menemukan bahwa jendela pesawat tersebut cocok dengan jendela pada pesawat Gulfstream.

“Pesawat pribadi (private jet) yang diduga dipakai Kaesang dan istrinya ke Amerika Serikat dari Indonesia adalah Gulfstream G650 buatan tahun 2021 dengan tail number N588SE. Data penerbangan cocok dengan keberadaan Kaesang dan Erina di AS. Clue awal dari jendela," tulis @ZakkiAmali dalam sebuah utas.

Melihat hal tersebut, banyak warganet yang mengkritik Erina dan Kaesang karena menggunakan jet pribadi di tengah maraknya aksi demonstrasi terkait RUU Pilkada yang dianggap merusak demokrasi dan konstitusi.

Foto cuplikan story IG Erina Gudono yang diduga diambil dari atas jet pribadi dan foto Kaesang bersama Erina saat berada di California, AS. Instagram

Selain itu, anak dan menantu Presiden Joko Widodo ini juga dikecam karena menyewa jet pribadi dengan biaya yang sangat tinggi. Lantas, berapa sebenarnya biaya sewa jet pribadi yang digunakan Kaesang dan Erina untuk perjalanan mereka ke Amerika?

Gulfstream G650, sering disebut sebagai G6, adalah salah satu jet pribadi paling eksklusif dan canggih di dunia.

Dikutip dari Air Charter Advisors, dikenal karena kecepatan, jangkauan, dan kenyamanannya yang luar biasa, jet ini telah menjadi pilihan utama bagi mereka yang menginginkan perjalanan jarak jauh yang mewah dan efisien.

Biaya sewa Gulfstream G650 mulai dari sekitar $17.000 per jam, dengan tarif per jam yang bervariasi berdasarkan model, rute penerbangan, jumlah penumpang, dan faktor lainnya. G650ER memiliki harga eceran yang disarankan sebesar $66,61 juta, sementara versi G650ER dihargai $68,68 juta.

Jika dikonversikan dengan kurs rupiah saat ini (Rp 15.636 per dolar AS), maka harga sewa jet pribadi yang digunakan Kaesang dan Erina mencapai Rp 265,8 juta hingga Rp 308,8 juta per jam.

Gulfstream G650 mampu melaju dengan kecepatan lebih dari 92 persen kecepatan suara, memberikan jangkauan hingga 7.000 mil laut. Dengan jangkauan ini, jet ini dapat terbang non-stop dari Singapura ke Seattle, Los Angeles ke Sydney, atau Dubai ke Miami. G650ER, versi jangkauan luas dari G650, menawarkan tambahan 500 mil laut, menjadikannya jet bisnis andalan dalam seri Gulfstream G.

Jet ini dirancang dengan kabin yang lebih senyap dan lapang, dilengkapi dengan teknologi mutakhir untuk kenyamanan penumpang. Kabin yang luas memiliki tinggi 6 kaki 5 inci, panjang 53 kaki 7 inci, dan lebar 8 kaki 6 inci, mampu menampung hingga 19 penumpang dengan fasilitas mewah seperti dapur lengkap, divan, pramugari, dan kamar mandi tertutup. Kemampuan Wi-Fi yang tersedia juga memastikan penumpang tetap terhubung selama perjalanan.

Ditenagai oleh mesin turbofan Rolls-Royce Deutschland BR725 yang masing-masing menghasilkan daya dorong 16.100 pon, G650 menawarkan kinerja luar biasa dengan penghematan bahan bakar terbaik di kelasnya. Jet ini juga mampu mendarat di bandara yang lebih kecil, menghindari kemacetan dan biaya tinggi di pusat internasional.

Gulfstream G650 menjadi pilihan populer untuk penyewaan jet pribadi jarak jauh, kepemilikan pesawat korporat atau individu, serta aplikasi militer dan pemerintah. Selain itu, Air Charter Advisors menawarkan berbagai layanan terkait G650, termasuk penyewaan jet sesuai permintaan, penerbangan eksekutif, dan program kepemilikan fraksional.

MYESHA FATINA RACHMAN I RIZKI DEWI AYU

