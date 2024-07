Cerita Prabowo Taruhan dengan Menteri Negara Tetangga, Yakin Pertumbuhan Ekonomi Tembus 8 Persen

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8 persen. Ia juga yakin meskipun soal capaian pertumbuhan ekonomi itu dipertanyakan oleh sejumlah menteri di negara tetangga.

Namun dia tidak menyebut menteri dari negara mana saja yang seperti tak mempercayai keyakinan Prabowo soal pertumbuhan ekonomi bakal tembus 8 persen itu.

"Banyak wartawan, semua direkam. Tapi ada beberapa menteri dari sebuah negara yang taruhan sama saya," katanya saat menyampaikan sambutan Presiden Joko Widodo alias Jokowi di acara peluncuran kebijakan satu peta, yang dipantau dari YouTube Perekonomian RI, Kamis, 18 Juli 2024.

Ia menyebut, apabila berhasil membawa Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen selama kepemimpinannya, menteri-menteri itu bakal mentraktirnya makan malam. "Saya bilang, 'Your own, kalau kita mencapai 8 persen, you harus beli saya makan malam'," kata Prabowo saat menerima tantangan itu.

Menurut dia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen itu. Namun, ujarnya, untuk mencapai tujuan itu perlu adanya efisiensi dan pengelolaan yang lebih baik.

"Ambil kebijakan yang masuk akal," ujarnya. Ia mengungkapkan, pemerintah harus memiliki tekad untuk memitigasi kebocoran, penyelewengan, hingga kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan kepentingan nasional serta kepentingan rakyat.

Prabowo pun mengapresiasi program kebijakan satu peta yang baru saja diluncurkan oleh Kementerian Perekonomian. Ia menilai kebijakan tersebut mampu mengurangi inefisiensi.

"Saya yakin dan percaya, kebijakan seperti ini akan membuahkan hasil dengan tadi kawasan-kawasan ekonomi khusus," ucapnya. Prabowo juga menyebut, kebijakan satu peta ini mampu mempercepat pembangunan sejumlah program proyek strategis nasional.

