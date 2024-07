Profil Jerry Ng Bankir Veteran Pemilik Bank Jago

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pembobolan yang dilakukan oleh IA, eks karyawan PT Bank Jago yang membobol rekening nasabah hingga mengakibatkan kerugian Rp 1,3 miliar. Terungkapnya kasus tersebut membuat saham dari Bank yang dimiliki oleh sosok Jerry Ng menjadi anjlok.

Penyidik Unit V Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berhasil menangkap IA yang berusia 33 tahun pada 4 Juli 2024 sekitar pukul 00. 50 WIB. IA diketahui telah melakukan 112 approval atau persetujuan pembukaan blokir rekening Bank Jago yang mengakibatkan total kerugian sebesar Rp. 1.397.280.711.

Kasus tersebut turut berdampak pada saham Bank ini. Hasil pemantauan pada Google Finance Jum'at 12 Juli pagi, saham Bank Jago sempat dibuka menguat pada posisi 2.290 pada pukul 09.00 dan sempat anjlok hingga 2.250. Padahal sebelumnya, saham dari Bank yang dimiliki oleh Jerry Ng itu sempat melonjak naik mencapai 2.360 pada Selasa, 9 Juli lalu.

Saat ini PT Bank Jago Tbk. dimiliki oleh sosok yang telah dikenal luas dalam dunia perbankan bernama Jerry Ng. Ia dan koleganya diketahui mengakuisisi bank digital yang dulunya bernama PT Bank Artos Indonesia Tbk itu pada 2019.

Profil Jerry NG

Dilansir dari situs Forbes, Jerry Ng merupakan seorang bankir veteran dengan pengalaman lebih dari tiga dekade, yang memperoleh kekayaannya dari saham di Bank Jago. Ia lahir di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada 2 Juli 1965 dan menempuh pendidikan di University of Washington.

Namanya bahkan tercatat sebagai 50 Orang Terkaya di Indonesia Tahun 2022 dengan kekayaannya mencapai US$ 1,2 miliar. Sebelum itu, pengusaha sekaligus bankir senior ini juga menempati posisi sebagai 10 orang terkaya di Indonesia sebesar US$ 2,5 miliar per 6 April 2021, berdasarkan Laporan Forbes.

Selain itu, pria berusia 59 tahun ini juga pernah mengisi posisi penting di sejumlah bank. Beberapa di antaranya adalah, menjadi Deputi Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) pada 2001-2002, Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk pada 2003-2005, serta Wakil Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk pada 2005-2007. Selanjutnya, sejak 2008 Hingga Februari 2019, alumnus Universitas Washington tersebut menjabat sebagai Direktur Utama Bank Tabungan Pensiun Nasional.

Dikutip dari worldbank.org, Jerry juga pernah menjabat di Citibank, Astra Financial Services, dan Badan Penyehatan Perbankan Indonesia, yaitu sebuah gugus tugas pemerintah yang dibentuk untuk mengembalikan industri perbankan ke keadaan normal setelah Krisis Keuangan Asia Timur.

Berdasarkan data dari laman tersebut, per 2023, Jerry menjabat sebagai Dewan Pengawas SymAsia Foundation (Singapura), World Wildlife Fund atau WWF (Indonesia), Blum Center for Developing Economies (UC Berkeley). Tak hanya itu ia juga menjabat sebagai Dewan Penasihat di Jackson Institute of Global Affairs (Universitas Yale), dan yang terbaru, Dewan Penasihat Global di McIntire School of Commerce (UVA).

NI MADE SUKMASARI | CAESAR AKBAR

