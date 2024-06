Bank Mandiri Luncurkan Kampanye #BeyondSuperAPP

Iklan

INFO BISNIS - Bank Mandiri meluncurkan kampanye #BeyondSuperAPP di Sarinah Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat, 28 Juni 2024. Ada tiga pilar yang dihadirkan, yaitu Everyday Banking and More, Beyond Banking, dan The Next Level of Banking Experience.

Melalui tiga pilar ini, Livin’ by Mandiri tidak hanya menawarkan solusi keuangan komprehensif, tetapi terus memperkenalkan layanan terbaik dan inovatif. “Kami ingin menciptakan experience terbaik bagi masyarakat Indonesia bahwa layanan Livin’ #BeyondSuperAPP dari waktu ke waktu semakin memudahkan semua langkah dalam kehidupan, bahkan tidak hanya saat berada di dalam negeri tetapi dapat melayani di seluruh dunia,” ujar Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi.

Baca Juga: Pemkot Bontang dan Baznas Gelar Khitanan Massal

Livin’ by Mandiri, Darmawan melanjutkan, memiliki ratusan fitur yang memudahkan nasabah. “Sebagai super app terdepan di bidang finansial dan gaya hidup, Livin’ by Mandiri telah menjadi andalan dalam mempermudah transaksi harian serta menghadirkan hiburan yang membawa kebahagiaan bagi pengguna, seperti fitur Livin’ Sukha dan kemudahan seperti fitur terbaru kami, Livin’ KPR,” ujarnya.

Melalui Livin’ KPR, nasabah dapat mencari rumah yang sesuai dengan kebutuhan mereka sekaligus mengajukan KPR. Fitur ini menawarkan berbagai kemudahan seperti pilihan properti variatif, suku bunga kompetitif, diskon biaya provisi, serta formulir pengajuan yang simpel.

Nasabah dapat dengan mudah mencari properti sesuai preferensi harga dan ketersediaan fasilitas umum di sekitarnya, sambil merencanakan keuangan dengan fitur Simulasi Angsuran, serta memantau status aplikasi KPR secara real-time melalui Tracking KPR.

Baca Juga: Nikson Nababan Beberkan Kerja Nyata pada Masyarakat Karo

Kehadiran fitur Livin’ KPR diharapkan dapat mengoptimalkan akuisisi KPR dan meningkatkan portfolio Mandiri KPR di 2024. Saat ini, pencairan KPR Bank Mandiri telah meningkat sebesar 31,4 persen year-on-year (yoy).

Hingga Mei 2024, tercatat pengguna aplikasi Livin' by Mandiri telah menembus 25,4 juta, naik 37 persen yoy. Dari jumlah tersebut, total nilai transaksi Livin' by Mandiri hingga akhir Mei 2024 mencapai Rp 1.552 triliun dengan volume transaksi sebesar 1,45 miliar transaksi secara year to date (ytd).

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sejak diluncurkan pada Oktober 2021, Livin’ by Mandiri telah memenuhi kebutuhan nasabah dalam menabung, bertransaksi, meminjam, dan mengembangkan finansial melalui ratusan fitur inovatif.

Nasabah dapat membuka rekening baru di 120 negara dengan kartu SIM lokal. Hingga kuartal I 2024, Livin’ by Mandiri menghadirkan fitur pembayaran QRIS dengan tiga pilihan sumber dana (tabungan, kartu kredit, dan paylater), Tap to Pay, QR Cross Border, dan Solusi Valas yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi di luar negeri tanpa konversi.

Tak hanya transaksi finansial, nasabah juga dapat menikmati layanan Livin’ by Mandiri untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup melalui fitur Sukha. Nasabah dapat melakukan pembelian tiket konser, belanja di ratusan online merchant tanpa perlu pindah aplikasi seperti tiket pesawat, kereta api, dan transportasi lainnya, hingga menikmati konten menarik di SukhaTV, SukhaReels, dan SukhaNews.

Pada awal kuartal III 2024 mendatang, Livin' by Mandiri akan dilengkapi dengan program loyalitas yang komprehensif untuk meningkatkan pengalaman nasabah secara menyeluruh. Nasabah nantinya dapat mengumpulkan, memonitor, dan menukarkan Livin’poin dengan berbagai hadiah menarik, mulai dari voucher belanja, hingga poin miles maskapai ternama. Poin-poin ini juga dapat dijadikan sebagai sumber dana transaksi di berbagai layanan, baik online maupun offline.

Acara Livin’ Beyond Fest tidak hanya menyoroti capaian teknologi dan layanan Bank Mandiri, tetapi juga menyuguhkan rangkaian hiburan menarik. Pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas mulai dari pertunjukan drone and light show, flash mob, penampilan musik, dan talkshow interaktif dengan topik seputar literasi keuangan dan gaya hidup.

Acara ini turut dimeriahkan berbagai bintang tamu seperti Vidi Aldiano, Patricia Gouw, Shenina Cinnamon, Vincent Rompies, Hesti Purwadinata, Juicy Luicy, Tiara Andini, dan Padi Reborn. (*)