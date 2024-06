Indonesia AirAsia Resmi Luncurkan Rute Jakarta-Brunei Darussalam, Beroperasi 3 Kali Sepekan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Maskapai Indonesia AirAsia meluncurkan pembukaan rute terbaru Jakarta, Indonesia ke Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Rute ini akan resmi terbang pada 2 Agustus 2024, dengan melayani penerbangan 3 kali dalam sepekan yaitu, Rabu, Jumat dan Minggu.

“Dibukanya rute internasional baru ini kembali membuktikan komitmen Indonesia AirAsia untuk memberikan pilihan penerbangan lain dengan harga yang terjangkau,” ujar Direktur Operasi Indonesia AirAsia, Capt. Wuri Septiawan dalam keterangan tertulis, Rabu, 26 Juni 2024.

Wuri menambahkan pembukaan rute ini dilakukan sebagai bentuk dukungan Indonesia AirAsia kepada pemerintah Indonesia dalam memperluas konektivitas melalui moda transportasi udara ke berbagai negara tetangga di kawasan ASEAN. "Dengan demikian, diharapkan dapat membantu upaya pemerintah di masing-masing negara dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan," kata dia.

Peluncuran rute Jakarta - Bandar Seri Begawan berlangsung pada Indonesia Halal Expo 2024 di International Convention Centre ICC, Brunei Darussalam dihadiri oleh Duta Besar LBBP RI untuk Brunei Darussalam Achmad Ubaedillah, Permanent Secretary, Ministry of Transport and Infocommunications, Mohammad Nazri bin Mohammad Yusof, Director, Department of Civil Aviation Brunei International Airport Bandar Seri Begawan Mohamad Azlan bin Haji Mohammad Junaidi dan Direktur Operasi Indonesia AirAsia, Capt. Wuri Septiawan.

Achmad Ubaedillah menyambut baik peluncuran penerbangan langsung antara Jakarta dan Bandar Seri Begawan oleh Indonesia AirAsia tersebut. " Inisiatif ini akan semakin mempererat hubungan bilateral antar negara, memfasilitasi mobilitas penumpang, serta membuka peluang baru di bidang ekonomi dan pariwisata," ucapnya.

Dia berharap, ini menjadi awal dari kerja sama yang lebih erat dan bermanfaat bagi Indonesia dan Brunei Darussalam, termasuk memberikan peluang yang lebih luas bagi masyarakat di kedua negara yang bersahabat/bertetangga untuk berinteraksi serta meningkatkan kerjasama secara ekonomi dan budaya.

Dibukanya rute ke Bandar Seri Begawan ini membuka kesempatan bagi wisatawan asal Indonesia untuk dapat menikmati keindahan alam serta keberagaman budaya di Brunei Darussalam, mulai dari Omar Ali Saifuddien Mosque, Jame' Asr Hassanil Bolkiah Mosque, Gadong Night Market, Istana Nurul Iman, Royal Regalia Museum, Tasek Lama Recreational Park serta Taman Mahkota Jubli Emas.

Begitupun sebaliknya, wisatawan asal Brunei Darussalam juga dapat menikmati pariwisata Indonesia di destinasi favorit pilihan dengan melakukan penerbangan lanjutan dari Jakarta ke Bali, Labuan Bajo, Silangit, Lombok, dan Lampung.

Di tahun 2023, menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia jumlah wisatawan mancanegara dari Brunei Darussalam ke Indonesia mencapai 13,518 wisatawan atau naik sebesar 181.7 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya mencapai 4,798 wisatawan saja.

Sehingga dengan adanya rute penerbangan langsung ke Jakarta ini diharapkan akan terus meningkatkan jumlah wisatawan asal Brunei Darussalam yang berkunjung ke Indonesia di tahun 2024.

