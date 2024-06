Cerita Huwaida, Karyawan Kementerian BUMN yang Kerja 4 Hari Sepekan: Supaya Mental Health Tetap Terjaga

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir memberlakukan empat hari kerja di lingkungan Kementerian BUMN yang ramai diperbincangkan pada pertengahan Maret lalu ternyata telah diujicobakan.

Staf Pengelola Kegiatan Anggaran dan Kepegawaian di Kementerian BUMN, Huwaida, menceritakan pengalamannya bekerja empat hari dalam seminggu lewat unggahan di akun Instagram @lifeatkbumn, Sabtu, 8 Juni 2024.

Perempuan yang mengaku sehari-hari bekerja di bidang anggaran, kegiatan dan memberi pelayanan ke pegawai Kementerian BUMN itu menjelaskan baru saja mengikuti Compressed Work Schedule atau CWS. CWS memungkinkannya kerja hanya empat hari dalam sepekan.

"Syaratnya kerja minimal 40 jam dalam 4 hari, dapat persetujuan atasan, dan output pekerjaannya terukur," ujar Huwaida dalam video pendek yang diunggah di Instagram tersebut. "Kayaknya aku orang pertama yang ngelakui CWS di sini. Ya gak sih?"

Sejak awal mendengar ada sistem CWS, Huwaida mengaku tertarik. "Dan setelah dicoba, ternyata bisa lo, guys," ucapnya.

Ia mengaku sangat senang dengan sistem CWS yang diberlakukan di Kementerian BUMN tersebut. "Lumayan banget dengan tambahan libur sehari, kita ada waktu untuk recharge energy supaya mental health tetap terjaga. Alhamdulillah badan dan pikiran jadi rehat. Hmmm enaknyaa...," katanya.

Sebab, menurut Huwaida, dengan sistem CWS, setelah 40 jam kerja dalam 4 hari, ia bisa libur di hari Jumat dan melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukannya selama ini di hari kerja. "Misalnya, aku bisa bangun lebih fresh, santai, gak perlu buru-buru commuting naik KRL ke Jakarta," ucapnya.

Ia juga menyebutkan sistem kerja tersebut sangat efektif untuk mengembalikan mood kembali bekerja. "Setelah kemarin berkutat dengan pekerjaan, ketika aku balik lagi kerja, aku bisa ngerasain lebih happy, produktif."

Di akhir video, Huwaida mengajak rekan-rekan di lingkungan Kementerian BUMN untuk mencoba CWS. "Cobain, gaes, mumpung lagi piloting. Ada kesempatan ngajuin CWS sekali dalam dua minggu. Tapi harus ada persetujuan atasan dulu," ucapnya. "Let's try CWS and get more refresh."

Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya menyebutkan CWS sebagai bentuk transformasi sistem kerja yang ditujukan untuk menjaga kesehatan mental para karyawan BUMN. "Jadi kalau sudah bekerja lebih dari 40 jam, mereka punya alternatif libur pada hari Jumat," ucap Erick lewat Instagram pribadinya pada Jumat, 8 Maret 2024.

Karyawan BUMN dapat menikmati libur pada hari Jumat sebanyak dua kali setiap bulannya. Selain hari libur, pemerintah juga menyediakan daycare atau fasilitas penitipan anak di kantor-kantor BUMN.

Menurut Erick Thohir, kesehatan mental bagi generasi muda sangat penting. Sebab, kata dia, 70 persen generasi muda memiliki masalah kesehatan mental. Terlebih, ia memprediksi perekonomian Indonesia pada 2024 sampai 2025 akan penuh tantangan.

RR ARIYANI | RIANI SANUSI PUTRI

