Keponakan Presiden Jokowi Menjadi Manager di Pertamina

TEMPO.CO, Jakarta - Keponakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Bagaskara Ikhlasulla Arif kembali ditunjuk memegang jabatan Manager Non-Government Relations di PT Pertamina (Persero). Jabatan itu ia peroleh setelah hengkang dari PT Bank Rakyat Indonesia.

Dua orang di perusahaan pelat merah ini membenarkan posisi Bagaskara di Pertamina. “Iya, benar,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting, saat ditanya perihal jabatan Manager Non-Government Relations yang diemban Bagaskara, melalui aplikasi perpesanan pada Rabu malam, 5 Juni 2024.

Corporate Secretary PT Pertamina International Shipping Muh. Aryomekka Firdaus pun mengakui posisi penting keponakan Jokowi itu di Pertamina. Namun dia berdalih tak ingat kapan keluarga Jokowi ini diberi jabatan tersebut. “Waduh, saya lupa tahun berapa,” ujar Aryomekka melalui pesan singkat pada Rabu malam, 5 Juni 2024.

Profil Bagaskara di LinkedIn tiba-tiba hilang. Sebelumnya, sekitar pukul 20.00 WIB status Bagaskara di aplikasi tersebut masih terbaca jelas. “Profil ini tidak tersedia,” tertulis di laman aplikasi tersebut saat Tempo membukanya kembali pada pukul 22.34 WIB.

Namun pada Selasa malam, masih tertulis dalam laman LinkedIn—Bagaskara bekerja masuk di Pertamina sudah 2 tahun 8 bulan. Mulai November 2021, dia tercatat menduduki posisi Senior Expert Government Relation. Pada Maret 2024, dia menduduki jabatan manager non-government relations di perusahaan yang dipimpin Nicke Widyawati itu.

Lulusan sarjana Universitas Gadjah Mada pada 2016 ini sebelumnya menulis pesan berisi jabatan baru yang diemban di Pertamina. “I’m happy to share that I’m starting a new position as Manager Non Government Relation at PT Pertamina (Persero)!” tulis mantan pegawai PT Bank Rakyat Tbk. itu di LinkedIn. Sebelum di Pertamina dia menjabat Relationship Manager di BRI.

Saat ditanya soal posisi jabatan Bagaskara di BRI, Department Head of Corporate Communication Arief Suripto tak menjawab. Dia mengatakan tak mengenal Bagaskara—keponakan Jokowi yang sempat menjadi Relationship Manager di BRI. “Tidak tau dan tidak kenal yang bersangkutan, ada ribuan RM di BRI,” tutur Arief.

Bagaskara adalah putra dari Arif Budi Sulistyo dan Titik Relawati. Titik Relawati adalah adik bungsu dari Jokowi. Pria yang akrab disapa Bagas itu menikah dengan Ima Qoyyimah. Acara pernikahan keponakan mantan Gubernur DKI Jakarta itu digelar di Gedung Graha Saba Buana, Jalan Letjen Suprapto Nomor 80-B, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 12 Maret 2022.

