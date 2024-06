Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono dan Raja Juli Antoni Gantikan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe Tangani IKN

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai pelaksana tugas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Sedangkan jabatan wakil dipercayakan kepada Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Raja Juli Antoni.

“Presiden Jokowi berharap dengan menunjuk Basuki dan Raja Juli percepatan pembangunan IKN bisa terus berjalan sesuai visi semula yaitu konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya. Dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Senin, 3 Juni 2023.

Adapun Bambang Susantono selaku Kepala Otorita IKN sebelumnya dan Dhony Rahajoe selaku wakilnya mundur secara bersamaan dari jabatan tersebut. Pratikno mengatakan Presiden Jokowi sudah menandatangani surat pemberhentian dengan hormat keduanya. Namun pihaknya tak menjelaskan alasan mundurnya Bambang dan Dhony.

Profil Basuki Hadimuljono

Basuki Hadimuljono merupakan Menteri PUPR di dua periode pemerintahan Presiden Jokowi. Pria asal Solo kelahiran 5 November 1954 ini memang menguasai bidang pekerjaan umum. Setamat kuliah jurusan Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada, Basuki bahkan langsung berkarier sebagai pegawai negeri di Kementerian Pekerjaan PU (PU).

Di instansi tersebut, Basuki kemudian mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 dan S3 dengan beasiswa di Colorado State University, Amerika Serikat. Basuki menyelesaikan pendidikan magisternya di usia 35 tahun dan mendapat gelar doktor di usia 38 tahun. Dia kembali ke Indonesia dan menjabat beberapa posisi penting.

Beberapa jabatan tersebut antara lain jadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PU periode 2005-2007. Lalu Inspektur Jenderal Kementerian PU, hingga menjadi Direktur Jenderal Penataan Ruang di Kementerian PU. Setelah lebih dari 31 tahun mengabdikan diri untuk Kementerian PU, Jokowi akhirnya mengangkat Basuki sebagai Menteri PUPR pada 2014. Dia kembali diangkat untuk pemerintah periode kedua Jokowi.

Profil Raja Juli Antoni

Raja Juli Antoni merupakan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Wakil Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) yang dilantik Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 15 Juni 2022. Raja Juli menggantikan Surya Tjandra sebagai rekan satu partainya untuk maju menjadi menteri. Saat ini Toni, sapaan akrabnya, juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Raja Juli lahir pada 13 Juli 1977 di Pekanbaru, Riau. Ia gelar sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah atau yang sekarang menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2001. Setelah menyelesaikan pendidikan S1, dia mendapatkan beasiswa dari Chevening Award 2004 untuk menempuh pendidikan S2 di The Departement of Peace Studies Universitas Bradford, Inggris.

Dia melanjutkan studi S3-nya juga dengan beasiswa di Australian Development Scolarship (ADS) untuk meneruskan studi di School of Political Science and International Studeis, The University of Queensland, Australia pada 2010. Ia lulus dan berhasil mendapatkan gelar Ph.D.

Karier politiknya dimulai dengan bergabung bersama Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia atau PDIP. Dia sempat mencalonkan diri menjadi calon anggota Legislatif dari PDIP untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (Kabupaten Subang, Sumedang, dan Majalengka) pada Pemilihan Umum atau Pemilu 2009. Namun ia tak terpilih karena kurangnya suara.

Raja Juli sempat menjabat sebagai Direktur Eksekutif Maarif Institute dan sebagai Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII). Namanya mulai dikenal ketika bergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) dan menjadi Wakil Sekretaris hingga Juru Bicara TKN untuk calon Jokowi-Ma’ruf Amin di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

HENDRIK KHOIRUL MUHID I ANDRY TRIYANTO TJITRA | RAHMA DWI SAFITRI I VIVIA AGARTHA F

