Usai Mundur dari Otorita IKN, Bambang Susantono Dapat Tugas Baru dari Jokowi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan memberi penugasan baru bagi mantan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono. Kepala Negara bakal menugaskan Bambang untuk memperkuat kerja sama internasional bagi percepatan pembangunan IKN.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. Pernyataan Pratikno itu diutarakan usai pengumuman pengunduran diri Bambang Susantono sebagai Kepala OIKN dan Dhony Rahajoe dari jabatannya sebagai Wakil Kepala OIKN.

"Pak Bambang Susantono akan diberi penugasan baru, membantu langsung Bapak Presiden untuk memperkuat kerja sama internasional bagi percepatan pembangunan IKN," kata Pratikno melalui pesan singkat, seperti dikutip dari Antara.

Dalam kesempatan itu, Pratikno menyebutkan soal pengunduran diri Bambang dan Dhony sebetulnya sudah lama menjadi pembicaraan. Namun keputusan Presiden (Keppres) menanggapi hal itu baru diterbitkan hari ini.

Per hari ini, Presiden Jokowi mengangkat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OIKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN.

Baca Juga: Misteri Mundurnya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakilnya Dhony Rahajoe

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun Bambang Susantono yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 4 November 1963 itu dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Kepala OIKN pada bulan Maret 2022. Sebelumnya, Bambang pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian periode 2007—2010.

Untuk mengurai masalah transportasi, Bambang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) periode 2004—2010. Saat itu ia itu lebih menekankan pada sistem transportasi yang humanis.

Di tingkat internasional, Bambang Susantono pernah menjabat sebagai Vice President Eastern Asia Society of Transportation Studies (EASTS) dan menjadi anggota Board of Trustees untuk The SouthSouthNorth (SSN) Foundation di Cape Town, Afrika Selatan, yang bergerak di bidang perubahan iklim dan lingkungan.

Pilihan Editor: Kepala Otorita IKN Bambang Susantono Mengundurkan Diri, Sebelumnya Pernah Curhat Gaji Telat 11 Bulan