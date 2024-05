Sri Mulyani Bertemu SBY, Jusuf Kalla dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Ini yang Dibahas

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu dengan Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Ahad malam, 12 Mei 2024. Pertemuan keduanya berlangsung dalam acara halal bihalal Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I dan Jilid II yang digelar di LavAni Sports Center Cikeas.

Lewat unggahan di Instagram Pribadinya @smindrawati, bendahara negara itu membagikan foto-foto kebersamaan acara tersebut. “Semalam memenuhi undangan Presiden RI ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghadiri halalbihalal Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I (2004-2009) dan Jilid II (2009-2014),” tulis Sri Mulyani pada Senin, 13 Mei 2024.

Tidak sendirian, Sri Mulyani hadir ditemani sang suami, Tonny Sumartono. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengenakan atasan tunik dengan sulam berwarna cokelat susu bercorak bunga serta selendang dari kain batik. Sementara Tonny mengenakan batik lengan panjang.

Selain bertemu SBY, Sri Mulyani juga bertemu dengan Wakil Presiden Indonesia ke 10 dan 12, Jusuf Kalla hingga Wakil Presiden Indonesia ke-11 Boediono. Terlihat pula para tamu yang hadir, diantaranya Mari Elka Pangestu serta istri dan anak dari Chairul Tanjung, Anita Ratnasari dan Putri Tanjung.

"Senang sekali bersua dengan wajah-wajah familiar dalam suasana penuh kehangatan. Mulai dari para Wakil Presiden Pak @jusufkalla (Wakil Presiden RI ke-10 dan 12) dan Pak Boediono (Wakil Presiden RI ke-11), para Menko, jajaran Menteri, pimpinan TNI-Polri, kepala lembaga dan badan, hingga rekan-rekan staf kepresidenan dan mantan ADC," kata Sri Mulyani.

Tidak sekedar melakukan reuni Kabinet Indonesia Bersatu saja, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dirinya dan SBY membahas berbagai hal, salah satunya tips menjaga kesehatan. "Kami berbincang hangat, berbagi kabar dan berbagi tips menjaga kesehatan dan semangat di usia yang masih cukup muda (karena life begins at 60 kalau kata Pak SBY..hehe)," tulis Menkeu.

Dia melanjutkan, bahwa satu hal yang pasti, di usia yang tidak muda ini para tokoh-tokoh bangsa itu tetap memiliki sebuah kesamaan. “Rasa cinta dan bangga akan bangsa Indonesia. Sebuah semangat kolektif yang terus menyala dan tidak akan pernah padam. Old soldiers never die, they simply fade away," tulis Menkeu.

Diketahui, wanita bernama lengkap Sri Mulyani Indrawati ini pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di era SBY. Tak lama menjabat, Sri Mulyani ditunjuk sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia (World Bank) hingga akhirnya ia memilih untuk mengundurkan diri sebagai Menkeu pada 5 Mei 2010.

