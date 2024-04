Daftar Titik Rest Area di Jalan Tol Trans Sumatera

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menyarankan para pemudik untuk memanfaatkan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) atau rest area selama maksimal 30 menit. Tujuannya adalah untuk mencegah kemacetan kendaraan di area tersebut.

"TIP sementara di sekitar gerbang tol juga bisa dimanfaatkan oleh pemudik," ujar Anggota BPJT, Tulus Abadi, di Jakarta pada 28 Maret 2024, dalam keterangan tertulis.

Saat ini, terdapat total 134 rest area yang beroperasi di jalan tol, dengan pembagian menjadi tiga tipe, yaitu tipe A, B, dan C, berdasarkan fasilitas yang tersedia di dalamnya.

Di Jalan Tol Trans Jawa, terdapat 60 rest area, dimana 41 di antaranya adalah tipe A, 21 tipe B, dan 2 tipe C. Sementara itu, di Jalan Tol Jabodetabek dan Non Trans Jawa, terdapat 22 rest area, dengan rincian 18 tipe A, 2 tipe B, dan 2 tipe C.

Di ruas tol di Sumatera, ada 38 rest area, dengan 22 tipe A, 7 tipe B, dan 9 tipe C. Selain itu, ada juga 2 rest area tipe A dan 2 tipe C di jalan tol di Pulau Sulawesi.

Hingga tahun 2021, terdapat 116 Tempat Istirahat/Tempat Istirahat dan Pelayanan (TI/TIP) di jalan tol, terdiri dari 76 tipe A, 40 tipe B, dan 16 tipe C. Interval antar rest area telah diatur berdasarkan peraturan yang berlaku untuk memastikan kenyamanan dalam berkendara.

Kehadiran rest area di jalan tol menawarkan berbagai fasilitas seperti akses jalan, toilet gratis, parkir kendaraan yang teratur dan bersih, penerangan, stasiun pengisian bahan bakar, bengkel, serta tempat makan dan minum.

Saat ini, terdapat 1.850 Gerai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tersebar di seluruh rest area jalan tol, dengan persentase UMKM mencapai 72 persen. Hal ini memungkinkan pengguna jalan tol untuk mendapatkan produk khas daerah setempat, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat.

Titik Rest Area Tol Trans Sumatera

1. Tol Bakauheni-Terbanggi Besar:

- KM 20A

- KM 20B

- KM 49A

- KM 49B

- KM 87A

- KM 87B

- KM 116A

- KM 116B

2. Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung:

- KM 163A

- KM 172B

- KM 208A

- KM 215B

- KM 234A

- KM 269B

- KM 277A

- KM 306B

- KM 311A

3. Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi:

- KM 65A

- KM 65B

4. Tol Pekanbaru-Dumai:

- KM 45A

- KM 56B

- KM 82A

- KM 82B

Tarif Tol Trans Sumatera

Berikut adalah tarif tol untuk beberapa ruas tol di Indonesia:

1. Ruas Tol Bakauheni - Terbanggi Besar (dikelola oleh PT BTB): Rp 118.500.

2. Ruas Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung: Rp 170.500.

3. Ruas Tol Kayu Agung - Kramasan (dikelola oleh Waskita Toll Road): Rp 50.000.

4. Ruas Tol Palembang Indralaya: Rp 27.000.

5. Ruas Tol Indralaya Prabumulih: Rp 85.000.

6. Ruas Tol Taba Penanjung - Bengkulu: Rp 22.000.

7. Ruas Tol Pekanbaru - Dumai: Rp 171.500.

8. Ruas Tol Pekanbaru - Bangkinang: Rp 33.500.

9. Ruas Tol Indrapura - Limapuluh: Rp 20.500.

10. Ruas Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi dan Tol Belmera (dikelola oleh Jasa Marga): Rp 64.000.

11. Ruas Tol Medan - Binjai (dikelola oleh PT MBT): Rp 26.500.

12. Ruas Tol Binjai - Stabat: Rp 15.000.

13. Ruas Tol Sigli - Banda Aceh (Seulimeum - Blang Bintang): Rp 42.500.

EIBEN HEIZIER

