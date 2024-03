Bandara Supadio, Sultan Badaruddin II dan Depati Amir Raih Penghargaan Internasional

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Airport Council International (ACI), organisasi dengan anggota 1.950 bandara di 185 negara, menganugerahkan penghargaan kepada tiga bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II, yakni Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Bandara Supadio Pontianak dan Bandara Depati Amir Pangkalpinang.

Penghargaan ACI Airport Service Quality (ASQ) 2023 diumumkan Minggu, 10 Maret 2024, kata Vice President of Corporate Communication AP II Cin Asmoro dalam keterangan di Jakarta, Selasa, 12 Maret 2024. Ketiga bandara itu meraih 10 penghargaan ACI ASQ Awards 2023.

"Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Bandara Supadio dan Bandara Depati Amir masing-masing meraih ACI ASQ Awards 2023 untuk kategori bandara terbaik di Asia Pasifik berdasarkan kapasitas dari masing-masing bandara. Kami sangat bangga atas pencapaian berdasarkan penilaian para penumpang pesawat ini," kata Cin.

ACI ASQ Awards merupakan program dalam menilai customer experience yang didukung metodologi ketat dan ilmiah. ASQ memiliki pendekatan survei secara langsung kepada traveler di bandara, di mana survei tersebut menilai 30 indikator passenger experience.

Cin mengungkapkan bahwa pengembangan infrastruktur, pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan sumber daya manusia menjadi kunci bagi bandara-bandara AP II untuk memiliki standar pelayanan tinggi.

"Penghargaan ini merefleksikan semangat AP II dalam melayani penumpang pesawat. Apresiasi dari ACI ini juga berkat kolaborasi yang baik di antara stakeholder bandara serta dukungan dari seluruh masyarakat," ujar Cin.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun penghargaan ACI ASQ Awards 2023 yang diberikan bagi Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, yakni ACI World Director General's Roll of Excellence, Best Airport of 2 to 5 Million Passenger in Asia, Easiest Airport Journey in Asia-Pacific, dan Most Enjoyable Airport in Asia-Pacific.

Sementara itu, Bandara Supadio meraih ACI ASQ Awards 2023 untuk kategori Best Airport of 2 to 5 Million Passengers in Asia-Pacific, Airport with the Most Dedicated Staff in Asia-Pacific, Easiest Airport Journey in Asia-Pacific, dan Cleanest Airprot in Asia-Pacific.

Sedangkan, Bandara Depati Amir meraih penghargaan ACI ASQ Awards 2023 untuk kategori Best Airport under 2 Million Passengers in Asia-Pacific dan Cleanest Airport in Asia-Pacific.

ANTARA

Pilihan Editor Asosiasi Serat dan Benang Filamen Dukung Pembebasan Impor MEG, Topang Industri Lokal