Thailand Diprediksi Sedot 36 Juta Wisatawan Asing Tahun Ini, Berapa Target Singapura dan Indonesia?

TEMPO.CO, Jakarta - Thailand diperkirakan menerima kunjungan 36 juta wisatawan asing pada 2024 setelah membaiknya perekonomian dan kebijakan pendukung pemerintah, menurut Kasikorn Research Center (KResearch).

Namun perkiraan KResearch lebih rendah dibandingkan perkiraan Kementerian Pariwisata dan Olahraga Thailand, yang memperkirakan kedatangan sekitar 40 juta wisatawan asing pada tahun 2024, menghasilkan pendapatan pariwisata sekitar 2,3 triliun baht Thailand (Rp1,007 kuadriliun).

Perkiraan tersebut didasarkan pada 6,4 juta kedatangan wisatawan asing yang tercatat dalam dua bulan pertama tahun ini, peningkatan dari tahun ke tahun sebesar 50 persen.

Pusat penelitian tersebut memperkirakan kedatangan wisatawan asing pada akhir kuartal pertama akan mencapai 9,32 juta, naik 42,7 persen dibandingkan tahun lalu, dan menunjukkan tanda positif untuk sisa tahun ini.

KResearch mengaitkan lonjakan kedatangan wisatawan asing ini dengan membaiknya perekonomian Thailand, dan kebijakan promosi pariwisata jangka pendek dan jangka panjang pemerintah.

Menurut data riset tersebut, yang paling menonjol adalah kebijakan bebas visa yang diterapkan sejak September tahun lalu untuk pengunjung dari Cina dan Kazakhstan, diikuti oleh India dan Taiwan pada November, kata pusat tersebut.

Mulai 1 Maret, Thailand dan Cina saling menghapuskan persyaratan visa bagi warga negaranya secara permanen.

Faktor pendukung lainnya antara lain maskapai yang membuka rute baru ke Thailand serta peningkatan frekuensi penerbangan.

Data dari Otoritas Penerbangan Sipil Thailand menunjukkan bahwa Thailand menikmati 34 persen lebih banyak penerbangan internasional pada Januari-Februari dibandingkan periode yang sama tahun lalu, atau sekitar 68.000 penerbangan, atau sekitar 78 persen dari jumlah penerbangan yang tercatat pada periode sama tahun 2019.

Pusat riset tersebut memperkirakan akan ada lebih banyak rute penerbangan dari negara-negara seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Skandinavia sepanjang tahun, baik dari maskapai penerbangan normal maupun bertarif rendah.

Indonesia Targetkan 17 Juta Wisatawan Asing

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, menargetkan wisatawan mancanegara pada 2024 dapat tembus 17 juta orang. Ia yakin target itu bakal tercapai dengan dukungan kolaborasi dari berbagai pelaku usaha.

Sandiaga sebelumnya menargetkan capaian kedatangan turis asing hanya 14,7 juta pada tahun ini. Namun, melihat tren lonjakan pada 2023 yang melebihi 3 juta dari target, maka dia menetapkan angka yang lebih tinggi.

“Saya target wisman yang dicatat 14,3 juta. Tapi kalau dari tahun lalu kan 8,5 juta naik menjadi 11,7 juta berati 3 juta lebih naiknya. Jadi kalau 14,3 juta naiknya sama seperti tahun lalu, 3 juta di luar target itu bisa mencapai angka 17 juta,” ujar Sandi dalam acara The Weekly Brief with Sandiuno di kantornya, Jakarta, Senin, 12 Februari 2024.

BPS merinci kunjungan wisman menurut kebangsaan. Kunjungan wisman pada Desember 2023 terbanyak berasal dari Malaysia sebanyak 211,1 ribu dengan share sebesar 18,4 persen atau naik 48,96 persen secara month to month (mtm).

Disusul oleh wisman berkebangsaan Singapura yang mencapai 187,8 ribu kunjungan dengan share 16,4 persen atau naik 59,12 persen mtm. Posisi ketiga adalah wisman Australia mencapai 135,9 ribu kunjungan dengan share 11,9 persen, naik 16,11 persen mtm.

Badan Pariwisata Singapura memproyeksikan kedatangan turis asing akan mencapai antara 15 dan 16 juta pada tahun ini, memberikan kontribusi pendapatan pariwisata sebesar US$26 hingga US$27,5 miliar. Meskipun belum mencapai tingkat sebelum pandemi, belanja wisatawan diperkirakan akan mendekati angka pada tahun 2019.

ANTARA | DEFARA DP

