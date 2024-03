Harga Beras Meroket 18,41 Persen di Tingkat Eceran Menjelang Ramadan, Ini Penjelasan BPS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut harga beras pada bulan Februari 2024 melonjak hingga 18,41 persen secara tahunan (yoy). Kenaikan harga itu terjadi dari level penggilingan, grosir, hingga eceran.

Namun BPS menyebut laju inflasi beras per Februari 2024 bukanlah rekor tertinggi. Sebab, angka tertinggi inflasi beras terjadi pada November 2023 sebesar 19,2 persen.

"Harga beras di tingkat eceran mengalami kenaikan 5,28 persen secara month to month (bulanan) dan naik 18,41 persen secara year on year (tahunan)," kata Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Jumat, 1 Maret 2024.

Habibullah menjelaskan bahwa di tingkat penggilingan, harga beras sudah melonjak hingga 24,65 persen secara tahunan dan 6,76 persen secara bulanan. Selanjutnya, harga beras pada tingkat grosir naik 20,08 persen secara tahunan dan 5,96 persen secara bulanan.

Kenaikan harga ini, Habibullah menjelaskan, juga terjadi pada gabah di tingkat petani. Gabah kering panen (GKP) naik sebesar 27,14 persen secara tahunan dan sebesar 4,86 persen secara bulanan pada Februari 2024. Sementara itu, harga gabah kering giling (GKG) sudah menembus angka 33,48 persen secara tahunan dan 6,13 persen secara bulanan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan laju inflasi sebesar 0,37 persen pada Februari 2024 apabila dibandingkan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan sebelumnya. Angka ini merupakan inflasi bulan ke bulan atau month-to-month (mtm).

"Terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,19 pada Januari 2024 menjadi 105,58 pada Februari 2024," kata Habibullah.

Lebih lanjut, Habibullah mengungkap bahwa inflasi tahunan atau year-to-year (yoy) mencapai 2,75 persen. Selain itu, dia juga menyebut inflasi tahun kalender atau year-on-date (yod) mencapai 0,41 persen.

Berdasarkan panel harga pangan Badan Pangan Nasional atau Bapanas, rata-rata harga beras premium per hari ini, Jumat, 1 Maret 2025, tercatat naik 0,55 persen menjadi Rp 16.520 per kilogram jika dibandingkan dengan harga hari sebelumnya. Sedangkan harga beras medium terpantau stabil dengan harga Rp 14.330 per kilogram.

