Bank Mandiri Tawarkan Benefit Eksklusif di Erajaya Digital Complex PIK 2

INFO BISNIS - Bank Mandiri menggelar program benefit eksklusif bagi nasabah yang bertransaksi di Erajaya Digital Complex, Pantai Indak Kapuk (PIK) 2. Erajaya Digital Complex merupakan kawasan yang menawarkan pengalaman berbelanja unik di berbagai merchant ritel teknologi Erajaya Group. Kawasan ini mengusung konsep desain semi open-air yang cocok untuk generasi milenial dan keluarga baru.

Menurut Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar, pihaknya melihat potensi bisnis yang besar di kompleks perbelanjaan ini. Terutama karena melibatkan banyak pelaku usaha yang telah memiliki pasar yang jelas.

Melalui Partnership Program Transaksi Merchant antara Bank Mandiri dan Erajaya, Alexandra optimistis dapat memberikan manfaat yang optimal kepada konsumen dan mitra merchant.

“Inisiatif program ini sejalan dengan keinginan Bank Mandiri untuk dapat menjadi urban locomotive bagi ekosistem usaha di perkotaan,” kata Alexandra saat meresmikan program benefit tersebut di Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024.

Turut hadir Direktur Utama Erajaya Swasembada, Budiarto Halim; Wakil Direktur Utama Erajaya, Swasembada Joy Wahjudi; Direktur Jaringan & Retail Banking Aquarius, Rudianto; dan Direktur Corporate Banking, Susana Indah Kris Indriati.

Partnership Program ini berlangsung selama tiga bulan hingga 26 Mei 2024. Meliputi berbagai kegiatan menarik, antara lain hadiah langsung dari Wheel of Fortune untuk setiap transaksi di EDC Mandiri, promo Spend and Get Charger dengan transaksi Mandiri kartu Kredit, penukaran Livin’poin dengan Voucher Eraspace yang dapat langsung digunakan untuk belanja di Erajaya Digital Complex, serta program diskon hingga Rp 1 Juta dengan Mandiri Kartu Kredit yang tidak hanya berlaku di Erajaya Digital Complex, namun secara nasional.

“Kami juga menawarkan fitur belanja terkini, yaitu mandiri contactless untuk berbelanja di tenant Erajaya. Dengan fitur ini, transaksi belanja dapat dilakukan semakin cepat dan praktis, bahkan dalam nominal tertentu tidak membutuhkan PIN sehingga transaksi menjadi effortless dan bisa dilakukan dalam hitungan detik,” tutur Alexandra.

Ia berharap inisiatif ini akan berkontribusi pada kinerja perseroan, terutama pada nilai transaksi elektronik yang dibukukan Bank Mandiri pada tahun 2023, yang volumenya meningkat 10,5 persen dari tahun sebelumnya. (*)