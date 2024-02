Daftar 10 Orang Terkaya di Dunia Versi Forbes, Bernard Arnault di Urutan Pertama

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bernard Arnault, Chairman dan CEO Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH) saat ini tercatat sebagai orang terkaya di dunia versi Forbes.

Berdasarkan peringkat Real Time Billionaires per hari ini, Rabu, 28 Februari 2024, kekayaan bersih Arnault dan keluarganya naik menjadi US$ 231,9 miliar atau setara Rp 3.630 triliun (asumsi kurs Rp 15.714 per dolar AS). Pengusaha asal Prancis ini mengelola lebih dari 70 merek ternama, seperti Louis Vuitton, Christian Dior, Sephora, Moet & Chandon, dan lain sebagainya.

Kemudian, posisi orang terkaya di dunia nomor dua diduduki oleh Elon Musk. Pengusaha sekaligus konglomerat asal Amerika Serikat ini memiliki tiga perusahaan utama yang menjadi sumber kekayaannya, yakni Tesla, SpaceX, dan X (dulu bernama Twitter). Saat ini, total hartanya tercatat US$ 208,8 miliar atau setara Rp 3.272 triliun.

Musk dan Arnault merupakan dua miliarder yang ‘saling bersaing’ dalam hal kekayaan sejak 2022. Arnault dilaporkan menduduki posisi orang terkaya di dunia pada akhir 2023.

Sementara pada urutan ketiga, ada pendiri Amazon dan Blue Origin, Jeff Bezos. Total kekayaannya saat ini mencapai US$ 194,6 miliar atau setara Rp 3.048 triliun.

Urutan keempat diduduki oleh Mark Zuckerberg dengan harga kekayaan US$ 171,4 miliar atau setara Rp 2.686 triliun. Mark adalah bos Meta, tapi sumber kekayaan utama Mark masih berasal dari Facebook yang merupakan aplikasi buatannya sendiri.

Kelima, ada Larry Ellison sebagai pendiri dan Chief Technology Offiicer atau CTO dari perusahaan perangkat lunak, Oracle. Total kekayaan Larry Ellison saat ini adalah US$ 139,5 miliar atau setara Rp 2.186 triliun.

Sementara pada posisi keenam hingga kesepuluh, diisi oleh Warren Buffet dengan harta kekayaan mencapai US$ 134,8 miliar, Bill Gates sebesar US$ 127,4 miliar, Steve Ballmer sebesar US$ 121,4 miliar, Larry Page US$ 116,6 miliar, dan Mukesh Ambani US$ 126,3 milar.

DEFARA DHANYA | TIM TEMPO

