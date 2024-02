Ingat, Ini 8 Janji Prabowo-Gibran yang Unggul Versi Quick Count Pilpres 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpantau unggul dalam perhitungan cepat (quick count) dan perhitungan asli (real count) hingga Kamis, 15 Februari 2024 per pukul 17.30 WIB.

Berdasarkan hasil quick count dari sejumlah lembaga survei, Prabowo-Gibran berhasil memperoleh suara rata-rata sebesar 57-59 persen. Disusul oleh Anies-Muhaimin di angka 24-26 persen, dan Ganjar-Mahfud sekitar 16-17 persen.

Sementara itu, berdasarkan versi perhitungan asli di situs Pemilu 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU), Prabowo-Gibran mendapat suara sebesar 56,36 persen. Diikuti Anies-Muhaimin dengan 25,57 persen, dan Ganjar-Mahfud dengan 18,07 persen.

Apabila hasil perhitungan suara ini tidak berubah banyak, maka Prabowo-Gibran berpotensi memenangkan Pilpres 2024 dalam sekali putaran. Pasangan capres-cawapres itu nantinya akan menggantikan Jokowi dan Ma’ruf Amin sebagai kepala negara.

Sebelum pemilihan umum, Prabowo-Gibran telah lebih dulu melakukan kampanye untuk memperkenalkan visi-misinya kepada masyarakat Indonesia. Dia juga mengumbar sejumlah janji-janji apabila terpilih sebagai presiden Indonesia.

Lantas, apa saja janji-janji Prabowo-Gibran yang tengah unggul di hasil quick count dan real count Pilpres 2024? Simak rangkuman informasinya berikut ini.

1. Makan Siang dan Susu Gratis

Salah satu program unggulan Prabowo-Gibran adalah makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah di seluruh Indonesia. Berdasarkan catatan Tempo, Prabowo menaksirkan anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan program ini adalah sekitar Rp 460 triliun.

“Sekitar 460 triliun lebih. Everybody will ask, uangnya dari mana? APBN sekarang, alokasi untuk Bansos itu adalah Rp 493 triliun, hampir Rp 500 triliun. Apakah itu tidak termasuk bantuan sosial? The answer is so easy. Apakah memberi makan anak-anak sekolah tidak termasuk bidang pendidikan?” kata Prabowo di acara Trimegah Political and Economic Outlook 2024 di The Ritz Carlton Pacific Place, Rabu, 31 Januari 2024.

Berdasarkan dokumen visi-misi Prabowo-Gibran, program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada tahun 2029. Adapun makan siang dan susu gratis ini diberikan kepada siswa prasekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren. Ada juga bantuan gizi yang diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga.