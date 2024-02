Daftar Promo Pemilu di Aloha PIK 2, Gratis Es Krim hingga Diskon 75 Persen

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan berlangsung esok hari, Rabu, 14 Februari. Bertepatan dengan momen tersebut, ada beberapa promo yang bisa didapatkan dengan menunjukkan jari bertinta ungu sebagai tanda sudah melakukan pencoblosan di Pemilu 2024.

Berkaitan dengan hal ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), Hippindo (Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia), APPBI (Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan program Klingking Fun.

Program ini dibuat sebagai upaya untuk meningkatkan minat masyarakat berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Salah satu kawasan yang ikut meramaikan program Klingking Fun ini adalah Aloha Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Berlokasi di Jalan Laksamana Yos Sudarso, Banten, Aloha PIK 2 merupakan destinasi wisata yang menawarkan keindahan pantai pasir putih.

Berikut merupakan daftar gerai makanan dan minuman yang menawarkan promo spesial Pemilu di Aloha PIK 2:

1. Ponut: Rp 14.224 untuk 2 pcs Classic Donut

2. Potata: Diskon 50 persen

3. Hotlicks: Free Ice Tea

4. Truffle Belly: Diskon hingga 50 persen

5. Bornchick: Free Ice Cream

6. Kokonuts Ice Cream: Free Ice Cream

7. Teazzi: Buy 2 Get 1

8. Serat: Lucky Draw

9. Kanza Izakaya: Diskon 30 Persen

10. Just Coco: Rp 19 ribu untuk Coco Smootie

11. Koppi: Tersedia menu spesial Mochaberry Dreamwave dan Butterbrew Machiatto

12. Ala Mo’Ana: Diskon 25 Persen

13. Hoghock Roast: Free Pig Head cabe garam dengan minimal pembelian Rp 250 ribu

14. Seutail: Diskon hingga 75 persen

15. Shakeshake in a tub: Free upsize

16. Nyonya Tan: Free topping

17. Hoy Tod: Free extra topping

Syaratnya, pembeli cukup menunjukkan jari kelingking bukti sudah mencoblos ke gerai makanan dan minuman yang mengadakan promo spesial Pemilu 2024.

