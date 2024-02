Promo Libur Panjang, Domino's Pizza Beri Diskon 99 Persen, Festival Cuan Burger King Hanya Rp 17.888

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki libur panjang Isra Miraj dan Imlek 2024, sejumlah restoran makanan siap saji menawarkan promo berupa potongan harga atau diskon besar-besaran. Ada berbagai penawaran menarik yang dapat dicoba.

Berikut ini lima restoran yang memberikan promo diskon besar-besaran tersebut.

Domino's Pizza

Domino's Pizza menyuguhkan diskon 99 persen untuk pizza kedua berukuran medium. Anda bisa memilih menu yang ditawarkan yakni Medium Pie Creamy Mushroom, Pie Tuna Feast, Pie Supreme Cheese, Pie Meaty Bolognese, Philly Steak, Cheese Mania, Cheeseburger, Meatzza, Chik.Lovers, Chik.Truffle.

Pizza kedua berukuran meidum itu akan mendapat diskon maksimum Rp 45 ribu. Namun, promo ini hanya berlaku untuk hari ini saja, Kamis, 8 Februari 2024. Untuk melakukan pemesanan, Anda dapat langsung mengakses linktr.ee/DominosIndonesia

KFC

Kentucky Fried Chicken atau KFC juga memberikan penawaran spesial untuk para penikmatnya. Pembeli berkesempatan mendapatkan kupon double hoki setiap pembelian minimum Rp 88 ribu. Kupon dapat ditukarkan di pembelian berikutnya.

Terdapat dua macam kupon double hoki yang bisa didapatkan ketika berbelanja yakni kupon buy one get one dan kupon free product.

Namun, ada syarat dan ketentuan yang Anda harus penuhi terlebih dahulu, yaitu:

1. Berlaku di gerai nasional, kecuali KFC bandara.

2. Periode penjualan tanggal 1 sampai 18 Februari 2024.

3. Satu transaksi berlaku untuk satu kupon.

4. Open double hoki diberikan untuk setiap transaksi pembelian Rp 88 ribu dine in, take away, drive thru, home delivery, aplikasi KFCku, aplikasi marketplace, KFC box dan KFC coffee.

5. Kupon bogo super komplit 4 tidak berlaku di KFC box.

6. Penukaran free kupon produk disertai pembelian produk tanpa minimal transaksi.

7. Setiap transaksi minimal Rp 80 ribu sebelum pajak atau Rp 88 ribu setelah pajak pembeli akan mendapatkan kupon double hoki yang terdiri dari dua bagian secara acak.

8. Kupon berlaku sampai tanggal 29 Februari 2024.

Pizza Hut

Pizza Hut tak ketinggalan memberikan promo pada long weekend. Pizza Hut memberikan harga Rp 188 ribu saja untuk setiap pembelian Stuffed Crust/Cheesy Bites dan Pan Regular Pizza.

Promo ini hanya berlaku pada tanggal 8 sampai 10 Februari 2024. Namun, tidak berlaku di Bandara Jakarta dan Bali.

Popeyes

Popeyes Indonesia memberikan promo diskon besar-besaran sampai 88 persen. Periode promo ini berlaku sepanjang akhir pekan, terhitung sejak Jumat, 8 Februari hingga Ahad, 10 Februari 2024.

Pemburu diskon dapat menguji hoki di Popeyes Indonesia dengan cara menjajal lucky dip-nya. Lucky dip merupakan sejenis permainan dengan kesempatan hadiah yang bermacam-macam. Sebagaimana namanya, permainan ini bergantung pada faktor keberuntungan.

Untuk mendapatkan promo ini, Anda harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, yakni:

1. Serahkan kupon yang didapatkan kepada crew Popeyes Indonesia sebelum pemesanan.

2. Lucky dip berlangsung sampai 10 Februari 2024.

3. Penukaran promo berlaku sampai 13 Februari 2024.

4. Kamu hanya berlaku melalui pembelian dine in di store Popeyes yang tertera di kupon

5. Promo berlaku untuk pembelian berikutnya dengan minimum transaksi Rp 80 ribu dengan maksimum diskon sampai Rp 50 ribu.

Popeyes Indonesia telah bersertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Promo ini berlaku di seluruh store Popeyes di seluruh Indonesia. Anda bisa mencari tahu informasi lainnya di situs www.popeyes.co.id/ atau Instagram @popeyes_indo.

Burger King

Sementara itu, Burger King punya promo Festival Cuan yang menawarkan potongan harga, sehingga pembeli hanya perlu membayar Rp 17.888 saja. Promo ini berlaku sejak awal bulan ini hingga 29 Februari 2024 untuk pemesanan dine in, take away, drive thru dan aplikasi.

Adapun beragam menu yang dapat dipilih antara lain ayam spicy+nasi, cheeseburger, ayam crispy+nasi, cheese whopper, royal chicken burger, milo float+fries, atau king fushion mili+cookies and cream.

Apa saja syaratnya dan ketentuannya?

1. Tunjukkan unggahan promo di akun Instagram @burgerking.id ke kasir saat pembelian.

2. Harga belum termasuk PPn.

3. Tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya.

4. Berlaku di seluruh outlet Burger King Indonesia kecuali bandara, rest area dan beberapa lokasi burger king di Bali.

Pilihan Editor: Cek Promo Pemilu 2024, Mulai Dunkin Donuts hingga Pepper Lunch