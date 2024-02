Penerbangan Jakarta-Kinabalu Resmi Beroperasi, Indonesia AirAsia Siapkan 12 Rute Internasional ke 6 Negara

Iklan

TEMPO.CO, Kinabalu - Maskapai penerbangan Indonesia AirAsia resmi mengoperasikan rute Jakarta ke Kinabalu, Malaysia, Selasa, 6 Februari 2024. Setelah rute ini, Indonesia AirAsia menyiapkan 12 rute internasional ke 6 negara.

Direktur Operasi Indonesia AirAsia Captain Wuri Septiawan mengatakan penerbangan langsung Jakarta-Kinabalu merupakan rute internasional pertama dari 13 rute luar negeri yang akan diluncurkan AirAsia pada 2024 ini. "Ada 13 destinasi di ke 6 negara yang akan kita luncurkan pada 2024 ini," ujar Wuri di Bandara Kinabalu, Sabah, Selasa 9 Februari 2024.

Indonesia AirAsia pada tahun ini akan mengoperasikan 32 pesawat dan meluncurkan rute internasional ke Malaysia, Brunei Darussalam, Maldiv, Cina, India, Hong Kong dan Filipina. Yuri optimistis, dengan penambahan rute dan jumlah pesawat, penumpang Indonesia AirAsia meningkat 20 persen dari 2023 lalu yang mengangkut 391 ribu penumpang.

Penerbangan perdana Indonesia AirAsia dengan kode QZ 526 dari Bandara Internasional Soekarno Hatta (CGK) mendarat di Bandara Internasional Kota Kinabalu (BKI) pada jam 15.55 waktu setempat dan mendapatkan sambutan water salute.

Capt. Wuri Septiawan, Direktur Operasi Indonesia AirAsia bersama dengan Allstars Indonesia AirAsia kemudian diterima oleh Assistant Minister of Tourism Culture and Environment Sabah & Chairman of Sabah Tourism Board, Datuk Joniston Bangkuai.

Baca Juga: Thai Airways Bakal Tuntut Penumpang yang Komplain di Media Sosial

Wuri mengatakan, rute Jakarta - Kota Kinabalu ini juga menjadi penerbangan langsung satu-satunya di Indonesia dan sekaligus menandai komitmen Indonesia AirAsia untuk mendukung pemerintah Indonesia dan Malaysia khususnya negara bagian Sabah dalam meningkatkan konektivitas dan mendorong peningkatan dalam sektor pariwisata.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Rute baru ini menandai rute internasional kelima yang menghubungkan Jakarta ke negara bagian Malaysia diantaranya Kuala Lumpur, Penang, Johor Bahru dan Kuching yang diluncurkan tahun lalu," kata Wuri.

Dia yakin load factor penerbangan Jakarta-Kinabalu yang melayani tiga kali seminggu ini terisi penuh dan terus meningkat.

Sementara itu, Sabah Minister of Tourism, Culture and Environment Datuk Christina Liew menyambut baik penerbangan perdana Indonesia AirAsia ke Kota Kinabalu. Menurut dia, inisiatif ini tidak hanya mempererat hubungan antara negara, tetapi juga membuka peluang baru dalam sektor pariwisata, budaya, dan ekonomi.

"Kota Kinabalu memiliki daya tarik unik dan keindahan alam yang mempesona. Rute baru ini, kami harap dapat menyambut lebih banyak wisatawan Indonesia untuk menikmati keindahan pariwisata Sabah," tutur Christina.

Pilihan Editor: Promo AirAsia Seluruh Rute Internasional, Harga Tiket Mulai Rp 1